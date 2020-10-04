Жители нацпарков Архангельской области привлекают на развитие своих деревень миллионы

Больше половины суммы в 4.2 миллионов рублей предоставлены ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (под управлением которого находятся национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье») и ассоциацией «Клуб друзей Кенозерского национального парка» в рамках различных проектов.
Ещё более 1,5 миллиона рублей жители заповедных деревень получили по итогам областных конкурсов проектов ТОС и проектов патриотической направленности.
В основном инициативы жителей Кенозерья и Онежского Поморья направлены на культурную сферу, сохранение исторической памяти, благоустройство и охрану природы. Например, в посёлке Усть-Поча Плесецкого района отремонтировали клуб, а в посёлке Поча открылся Центр экологического просвещения и игровая комната для местных детей. В поморской деревне Яреньге начали устанавливать новые энергосберегающие фонари. К юбилею Победы почти во всех в деревнях и посёлках появились новые стелы, обелиски, мемориальные стенды и стены памяти.
И в Кенозерье, и в Онежском Поморье внедрён раздельный сбор отходов, построены центры для досортировки и прессования вторсырья. В деревне Морщихинской Каргопольского района появилась фигура рыбы-ряпушки, которая напоминает местным жителям о том, что озеро и родник нужно держать в чистоте. В деревне Лопшеньге Приморского района появились сразу четыре арт-объекта: обнимающийся тюлень, гигантское гнездо, хвост кита и рыба для фотосессий. По задумке авторов скульптуры должны напоминать об уязвимости морских птиц, млекопитающих и рыб из-за загрязнения мирового океана.
При подсчёте итоговой суммы в 4,2 миллиона не учтены ресурсы, которые вложили сами местные жители: они писали проекты и планировали работы, приходили на субботники, приносили собственные материалы и инструменты.