Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители нацпарков Архангельской области привлекают на развитие своих деревень миллионы

Больше половины суммы в 4.2 миллионов рублей предоставлены ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (под управлением которого находятся национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье») и ассоциацией «Клуб друзей Кенозерского национального парка» в рамках различных проектов.


Ещё более 1,5 миллиона рублей жители заповедных деревень получили по итогам областных конкурсов проектов ТОС и проектов патриотической направленности.


В основном инициативы жителей Кенозерья и Онежского Поморья направлены на культурную сферу, сохранение исторической памяти, благоустройство и охрану природы. Например, в посёлке Усть-Поча Плесецкого района отремонтировали клуб, а в посёлке Поча открылся Центр экологического просвещения и игровая комната для местных детей. В поморской деревне Яреньге начали устанавливать новые энергосберегающие фонари. К юбилею Победы почти во всех в деревнях и посёлках появились новые стелы, обелиски, мемориальные стенды и стены памяти.


И в Кенозерье, и в Онежском Поморье внедрён раздельный сбор отходов, построены центры для досортировки и прессования вторсырья. В деревне Морщихинской Каргопольского района появилась фигура рыбы-ряпушки, которая напоминает местным жителям о том, что озеро и родник нужно держать в чистоте. В деревне Лопшеньге Приморского района появились сразу четыре арт-объекта: обнимающийся тюлень, гигантское гнездо, хвост кита и рыба для фотосессий. По задумке авторов скульптуры должны напоминать об уязвимости морских птиц, млекопитающих и рыб из-за загрязнения мирового океана.


При подсчёте итоговой суммы в 4,2 миллиона не учтены ресурсы, которые вложили сами местные жители: они писали проекты и планировали работы, приходили на субботники, приносили собственные материалы и инструменты.


  

26 декабрь 11:32 | : Экономика / Культура

Главные новости


«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года
«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (321)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20