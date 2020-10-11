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Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья

«Росводоканал» и государственный институт развития ВЭБ.РФ сообщили о создании совместного предприятия для развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Что это значит для тех регионов, где «Росводоканал» уже работает в течение последних нескольких лет, и, в частности, для Архангельска?

Как было заявлено сторонами в ходе брифинга, ставка делается на развитие региональной сферы ЖКХ – сетей водоотведения и водоснабжения, создание новых технологических мощностей по очистке воды и стоков, кроме того взят курс на создание возобновляемой энергетики. Иными словами, речь идет о том, на что последние десятилетия не хватает ни федеральных, ни региональных бюджетных средств – на реконструкцию, приведение в порядок существующей и создание новой инженерной инфраструктуры российских городов. Все это позволит «задышать» регионам, выедет их на новый уровень развития.

«Мы больше смотрим на ВЭБ.РФ как на идеологического партнера, который разделяет с нами подходы к развитию концессионного института в России. Этот государственный партнер готов участвовать в разработке изменений, как в части законодательства и регулирования отрасли водоотведения и водоснабжения и в целом ЖКХ, так и в продвижении государственно-частного партнерства как эффективного инструмента для улучшения качества услуг для населения», - рассказал генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

В Архангельске «Росводоканал» присутствует с 2018 года в формате концессии – наиболее эффективного направления развития  государственно-частного партнерства. Два года «РВК-Архангельск» не только эксплуатирует городскую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, но и осуществляет последовательное обновление коммуникаций и объектов ВиВ. Следующий этап – концессия центральных очистных сооружений канализации – запланировано начать в  2021 году. Здесь инвестиции и перспективный план работ впечатляют еще больше: полная реконструкция и модернизация  производственного комплекса очистных сооружений (механической и биологической очистки), создание комплекса возобновляемой энергетики. Что в итоге приведет к повышению эффективности работы очистных сооружений и нормативному уровню очистки сточных вод. Перемены будут заметны и по состоянию реки Северная Двина, а для предприятия  это решит задачи по повышению энергоэффективности и созданию безотходного производства.

Сегодня в стране действует 990 концессионных соглашений в отрасли водоснабжения и водоотведения, Архангельск – в их числе. В результате концессий отрасль получила 230 млрд рублей,  объем инвестиций «РВК» в ООО «РВК-Архангельск» на период действия концессионного соглашения в ценах 2018 года составляет 12,6 млрд рублей. Так, в 2019 году  в производственную программу было вложено 80,8 млн рублей, в ключевые мероприятия инвестпрограммы – 699 млн рублей. На эти деньги установлено новое оборудование на 6 канализационных насосных станциях, переложено порядка 4 км трубопроводов, промыто 17 км коллекторов с использованием телеинспекции, создана система оперативного поиска утечек воды в подземных трубопроводах, построен водопровод от острова Краснофлотский до ВНС-86 левого  берега через реку Северная Двина, - и еще много всего. В 2020-м вложения составляют 102,3 млн рублей по производственной программе и 882,7 млн – по инвестиционной. В текущем году активно продолжалась работа по реконструкции имеющихся мощностей и выполнены ключевые мероприятия:

  • Построен трубопровод от ВНС-11 (Талажское шоссе,29) до ул.Мусинского в микрорайоне Первых Пятилеток, Северный округ), в том числе дюкер через реку Кузнечиха с установкой станции повышения давления и подключение к водопроводу ДУ по Талажскому шоссе. Это уже с начала 2021 года позволит дать чистую питьевую воду жителям микрорайона, которые после банкротства СЦБК, ранее занимавшегося подачей и очисткой воды, потребляли воду от частного оператора, к которому были претензии по ее качеству.
  • Начата реконструкция на центральных очистных сооружениях водопровода на пр.Ленинградский.
  • Реализуется программа реконструкции водопроводных колонок – теперь они стали «умными», что позволяет считать количество потребленной воды потребителями.
  • Реконструированы автоматизированные решетки центральной канализационной насосной станции на ул.Нагорная.

«Анализируя опыт архангельского водоканала, два года назад переданного в концессию «РВК-Архангельск», и опыт коллег из других регионов, могу с четкой уверенностью сказать: изменения везде происходят в лучшую сторону. Сегодня «РВК-Архангельск» имеет в активе новые сети водоснабжения и водоотведения, промытые канализационные коллекторы, мы начали техническое перевооружение и готовы взять в концессию центральные очистные сооружения города. Поэтому альянс таких крупных компаний - это серьезный толчок для всей сферы ЖКХ страны и, в первую очередь, для регионов присутствия «Росводоканала», - говорит исполнительный директор ОО «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

«Работа в рамках концессионного соглашения в Архангельске только в течение прошедших двух лет уже принесла свои плоды, - констатирует спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова. - Город, который много лет страдал от длительных отключений воды и невозможности при ремонтных работах обойтись без больших разрытий, смог вздохнуть спокойно: сегодня, если и случаются нештатные ситуации – они ликвидируются быстро и с минимальными неудобствами для населения. Это невозможно не заметить и не отметить. Как и то, что услуги, которые предоставляет «РВК-Архангельск», стали доступными и качественными для жителей нашего города. Мои коллеги, депутаты Северного округа, вместе со своими избирателями с нетерпением ждут включения нового водопровода, который обеспечит жителей Сульфата хорошей питьевой водой. Впереди у «РВК-Архангельск» модернизация центральных очистных сооружений канализации, которую мы согласовали для передачи в концессию, и еще много важных и нужных для города дел. Мы, депутаты, рады такому сотрудничеству и видим в нем импульс для экономического развития Архангельска».

24 декабрь 16:22 | : Экономика

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