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Молочные реки, чиновничьи берега. Или чем поят Поморье

МинАПК Администрации Архангельской области сообщил следующую новость - цена на молоко в Архангельской области не растёт потому, что в регионе наблюдается рост производства молока.
(из газет)

Хотелось бы поспорить с чиновниками.

Во-первых, хотелось бы, чтобы госпожа министр, прежде чем делать такие заявления, брала справку в ОблСтате. Который, кстати, все свои отчёты статистика ежемесячно отправляет в адрес министерств правительства области. Но, как видим  их там никто не читает.

По данным статистики у нас уже много лет наблюдается падение производства не только молока, но и всех остальных продуктов питания. Область давно забила на выполнение требования самообеспечения - да и зачем их выполнять, если спросу нет?

Единственный рост в данных статистики - в производстве молока в крупных хозяйствующих субъектах. Поясню, что это такое.

В целом по области падение, но при этом в нескольких (менее 10 штук) предприятиях ежегодно наблюдается рост производства молока. Хотя этот рост и балансирует на величине статистической ошибки (в районе 1-2%), что даёт возможность министерству громко заявлять о победах! Но позвольте! Количество того же произведённого в регионе молока падает!!! Какая разница, на сколько быстро это падение в разных предприятиях?

И есть ещё один момент, который объясняет всё. Дело в том, что в требованиях по выплате господдержки производителям молока много лет имеется оговорка - поддержка выплачивается только тем, у кого наблюдается рост производства! Хотя бы на 1-2% в год!!! К этому присовокупите то, что реальное количество произведённого в хозяйствах молока никто не знает - чиновники оценивают только предоставленные самими хозяйствами отчёты.

Можно ли быть такими легковерными, когда речь идёт о сотнях миллионов бюджетных рублей, идущих производителям молока по ими же предоставленными справками?

Думаю, что отчего же не поверить, а то и закрыть глаза, если есть в этом корысть? Я не исключаю, что чиновники, выплачивающие миллионы господдержки предприятиям, имеют с них хороший откат! По крайней мере, проверок этого силовики ни разу не устраивали - хотя к ним были обращения даже Счётной Палаты региона с такой просьбой.

И вновь вернёмся к началу статьи - почему у нас, в отличие от всей страны, молоко не дорожает? Мой ответ таков - потому что его просто в области нет!

Согласно данных той же самой статистики, большая часть произведённого в регионе сырого молока идёт на предприятия Вологды, Ярославля, Подмосковья. Сдают туда молоко по имеющимся там повышенным расценкам.

Архангельский и Северодвинский крупнейшие молзаводы - как гласит статистика - около 40% молока закупают за пределами региона. На мой взгляд, закупать втридорога молоко экономически неэффективно, а, значит, за этими закупками скорее всего спрятана покупка сухого молока и пальмового масла, из которых они и производят свои молочные напитки под видом молока. Ряд судов уже доказал, что молзаводы эти заменители молока используют очень активно.

И какова во всём этом роль министра агропрома области? На мой взгляд, эта роль крайне неприглядная - она выступает с заявлениями, которые прямо противоречат истине. Но, к сожалению, именно такой министр и нужен нынешней власти.

Всё хорошо, прекрасная маркиза,

дела идут и жизнь легка!

Ни одного печального сюрприза,

за исключеньем пустяка...

Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера»  

24 декабрь 14:02 | : Экономика / Скандалы

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