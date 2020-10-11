Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне жалуются на отсутствие сбережений

Финансовые эксперты считают, что оптимальный размер «подушки безопасности» должен быть равен среднему уровню доходов за 5—6 месяцев. Среди россиян в случае потери всех источников дохода только 14% смогут продержаться за счет накоплений полгода и более. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил отношение россиян к финансовому учету и планированию, опросив 1600 респондентов из всех округов страны.

Больше половины экономически активных россиян (53%) ведет примерный учет своих доходов и расходов. Такая модель финансового поведения чаще свойственна женщинам (55% против 50% среди мужчин). Еще 14% россиян ведет строгий учет личных финансов. Чаще это мужчины (16% против 12% среди женщин) и респонденты от 45 лет (20%). Треть опрошенных (33%) совсем не ведет учет своих доходов и расходов. Такое отношение к личным финансам больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. руб. (36%).

Почти половина россиян (40%) планирует свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода, 18% — на срок от полугода до года. На длительный срок (более года) просчитывают свой бюджет 12% опрошенных: чаще это удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Почти треть россиян (30%) вообще не планирует свои доходы и расходы: такое поведение больше свойственно опрошенным старше 45 лет (33%), а также респондентам с доходом от 30 до 50 тыс. руб. (32%).

У 40% россиян совершенно нет сбережений. Чаще других о таком положении рассказывают опрошенные старше 45 лет (46%). Еще 14% респондентов смогут прожить на свои сбережения менее месяца — чаще это молодежь до 24 лет (19%). Каждый пятый россиянин (20%) в случае потери доходов продержится на своих сбережениях от 1 до 3 месяцев, еще 12% — от 3 месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода—год, еще у 7% — более чем на год.

За год количество россиян, не ведущих учет своих доходов и расходов, выросло на 4 процентных пункта. Число россиян, совершенно не планирующих бюджет, по сравнению с 2019 годом выросло почти на треть — с 21% до 30%.

24 декабрь 06:53 | : Экономика

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (292)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20