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Трудовые мигранты в России: бизнес – за, народ – против

Отъезд трудовых мигрантов спровоцировал нехватку рабочих на строительных площадках. Министерство строительства в сложившейся ситуации предлагает на государственном уровне организовать ввоз мигрантов в РФ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, поддерживают ли компании сферы строительства и экономически активное население подобную инициативу. В опросе приняли участие представители 200 строительных организаций и 1600 россиян из всех округов страны.

Работодателей из сферы строительства, которые поддерживают предложение Министерства, немало — 36%. Их доводы: «Мы испытываем недостаток в рабочей силе»; «Трудно найти ответственных рабочих»; «Мигранты едут на работу во всем мире. Не приедут к нам — поедут в Европу».

Однако подавляющее большинство населения категорически против ввоза трудовых мигрантов: 71% среди россиян и 81% среди сотрудников строительных компаний. Россияне отмечают, что в последние годы из-за использования неквалифицированной иностранной рабочей силы строительная отрасль частично перешла в «теневой» сектор и перестала быть привлекательной для коренного населения: «Была бы достойная заработная плата, официальное трудоустройство, соответствующее отношение к рабочему классу, все были бы довольны и при работе»; «Из-за наплыва мигрантов уровень зарплат в строительстве сильно упал!» Россияне считают, как только строительный бизнес предложит адекватные условия труда и вознаграждение, в отрасль потянутся квалифицированные местные кадры: «Свой народ остается без работы, нужно не ввозить рабочую силу, а по-человечески к людям относиться».

23 декабрь 09:05 | : Экономика

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