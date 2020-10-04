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«ЭкоИнтегратор» провел торги на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на 2021 год

По условиям аукциона на торги было размещено 8 лотов. Таким образом территория Архангельской области зонирована на 8 объединенных территорий для обслуживания. Каждый лот включает в себя как густонаселённые города, так и отдаленные районы, с труднодоступными населенными пунктами. Признаны состоявшимися торги по 6 лотам. 

 

- Торги проходили максимально прозрачно, на открытых электронных площадках. Аукцион проведен с соблюдением всех требований антимонопольной службы. На сегодняшний день у нас есть полное понимание, какие транспортные компании будут обеспечивать вывоз отходов на большей части территории Архангельской области в новом году. Уже заключены 4 контракта на предстоящий год, - рассказал генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов. - Задача Регионального оператора оказывать услугу населению по вывозу ТКО и контролировать подрядчиков, чтобы они в полном объеме выполняли все условия контрактов по транспортированию ТКО, - акцентировал внимание руководитель РегОператора.

 

Ни одной заявки не было подано только на 8 лот, в котором разыгрывались услуги на транспортирование ТКО на архипелаге Новая Земля. Торги по данному лоту признаны несостоявшимися. По словам Дмитрия Кузнецова, Новая Земля - территория закрытая, приграничная, без особого разрешения Министерства обороны РФ работать там нельзя. Поэтому интереса к данному лоту не было. Как отметил генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов сейчас Региональный оператор совместно с военным ведомством ищет совместные пути решения по вопросам обращения с ТКО на данной территории.

21 декабрь 16:13 | : Экономика

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