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В Архангельске в готовых домах остались последние квартиры

Группа «Аквилон» завершает строительство двух малоэтажных жилых комплексов бизнес-класса в центре Архангельска.

 

ЖК «DVINA HOUSE» расположен на набережной Северной Двины, в районе ул. Суворова. Пешеходным бульваром он соединяется с ЖК «Биография», который строится на пр. Троицкий. Этот район характеризуется развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности - две средние школы, четыре детсада, 1-я городская больница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины. Оба дома планируется ввести в эксплуатацию досрочно.

В настоящее время строители выполнили кладку стен и устройство перекрытий зданий, монтаж окон, ведется устройство витражей. Работы по покрытию кровли близятся к завершению, так же, как и отделка внутренних помещений и устройство внутренних инженерных сетей. Завершен монтаж лифтового оборудования. Ведется благоустройство территории.

Все квартиры в домах спроектированы с использованием передовой европейской технологии «Разумные метры». Сейчас есть отличная возможность приобрести квартиры в домах, строительство которых вступило в завершающую стадию. При этом у нас действуют большие скидки и эксклюзивные предложения по ипотеке, - отметил руководитель отдела продаж Группы «Аквилон» в Архангельске Игорь Швецов.
Жилые комплексы спроектированы известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. Внешний облик зданий создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры, чтобы вписать новые дома в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность фасадов, отделки и их детализация.

Дома строятся по технологии «теплая керамика» с использованием энергоэффективных материалов и технологий. Они оборудуются современными инженерными системами: автоматическими тепловыми пунктами, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В зданиях монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения.
Оба жилых комплекса располагают подземными паркингами с доступом в них на лифте. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: разновозрастные детские игровые и спортивные площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением. Также спроектированы необходимые проезды для автомобилей и тротуары для пешеходов в асфальтовом и плиточном исполнении.  

21 декабрь 10:39 | : Экономика

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