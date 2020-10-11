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Россияне: Пенсии в 45 000 нам хватит

В опросе «Какую ежемесячную пенсию вы считаете приемлемой для себя», россияне называли цифры в диапазоне от 30 до 40 тысяч в месяц.

Исследование проводилось в ноябре. В нем участвовали 1500 человек со всей страны. Большая часть опрошенных (46,6%) уверены, что пенсия не должна быть меньше 45 тысяч рублей. Около 29,1% россиян отмечают, что им достаточно и 30 тысяч рублей.

Только 1% опрошенных допустили, что им хватит 25 тысяч рублей.

А вот реальность: более половины опрошенных сообщили, что получают или планируют получать пенсию в размере 15 тысяч рублей.

Исследование проводилось в ноябре, и в нем участвовали 1500 человек со всей страны.

21 декабрь 07:10 | : Экономика

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