Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юрист, менеджер, начальник... Самые сладкие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/3gPqCRm (от 200 000 руб. на руки) 

Начальник строительно-монтажного участка ОП г.Мирный - https://bit.ly/3noDwrQ (от 125 000 руб. до вычета НДФЛ) 

Региональный менеджер по продажам - https://bit.ly/38ayzwm (от 100 000 до 150 000 руб. на руки) 

Начальник лесозаготовок - https://bit.ly/2Wgmjoy (от 100 000 руб. на руки) 

Юрист первичного приема - https://bit.ly/34g2IcA (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ) 

 

19 декабрь 07:43 | : Экономика

Главные новости


Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром
Хирурги Первой городской: Мы готовы работать в любых условиях, но..

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (237)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20