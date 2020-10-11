Юрист, менеджер, начальник... Самые сладкие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/3gPqCRm (от 200 000 руб. на руки)
Начальник строительно-монтажного участка ОП г.Мирный - https://bit.ly/3noDwrQ (от 125 000 руб. до вычета НДФЛ)
Региональный менеджер по продажам - https://bit.ly/38ayzwm (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Начальник лесозаготовок - https://bit.ly/2Wgmjoy (от 100 000 руб. на руки)
Юрист первичного приема - https://bit.ly/34g2IcA (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)