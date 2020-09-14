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В Архангельской области может появиться завод по производству кислорода

Такая идея появилась у депутатов областного Собрания во время посещения 2-й городской больницы Северодвинска, где ощущается дефицит кислорода.

Напомним, город корабелов уже длительное время занимает малопочетное второе место в регионе по суточной заболеваемости коронавирусом. В данном медицинском учреждение его потребление увеличилось в разы – с 400 кг в обычное время до 3500 в сутки, как необходимая составляющая в работе аппаратов ИВЛ.

Настораживает и то, что поставщики грозят со следующего года ограничить поставку кислорода в регионы (с какого перепуга?!).

Депутаты намерены выйти с предложением об открытии нового производства к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому.

Наблюдателей смущает только один момент – чем будет заниматься кислородный завод по окончанию пандемии (если таковое случится). Перепрофилируется по надувание воздушных шариков?

(на фото: депутат АОСД Александр Дятлов знакомится с жизнью и проблемами северодвинской больницы)

18 декабрь 12:10 | : Экономика

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