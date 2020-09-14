В Архангельской области может появиться завод по производству кислорода

Такая идея появилась у депутатов областного Собрания во время посещения 2-й городской больницы Северодвинска, где ощущается дефицит кислорода.
Напомним, город корабелов уже длительное время занимает малопочетное второе место в регионе по суточной заболеваемости коронавирусом. В данном медицинском учреждение его потребление увеличилось в разы – с 400 кг в обычное время до 3500 в сутки, как необходимая составляющая в работе аппаратов ИВЛ.
Настораживает и то, что поставщики грозят со следующего года ограничить поставку кислорода в регионы (с какого перепуга?!).
Депутаты намерены выйти с предложением об открытии нового производства к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому.
Наблюдателей смущает только один момент – чем будет заниматься кислородный завод по окончанию пандемии (если таковое случится). Перепрофилируется по надувание воздушных шариков?
(на фото: депутат АОСД Александр Дятлов знакомится с жизнью и проблемами северодвинской больницы)