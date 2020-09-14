Группа «Аквилон»: Только до 23 декабря – дополнительная скидка на квартиры!*

С 17 по 23 декабря при покупке квартир в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске действует дополнительная скидка в 50 тыс. рублей!
Количество квартир, участвующих в акции – ограничено. Поэтому самый большой выбор – в первый день акции – 17 декабря! Все подробности – по телефону 8 (8182) 65-00-08 и в центральном офисе на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж. В выходные офис будет работать с 11 до 17 часов.
Напомним, что в декабре действуют самые большие скидки года на квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон»: 25% - в Архангельске и 22% - в Северодвинске.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около 220 тыс. кв. м недвижимости.
В Архангельске на участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилья Группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый в данном микрорайоне эко-комплекс.
В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.
* Сроки проведения акции с 17.12.2020 по 23.12.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 81,33 кв. м в Архангельске 59,17 кв. м в Северодвинске, при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф Перевод «Happy new sale» - «Счастливой новой распродажи».