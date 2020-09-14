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На верфи у Орлова стали резать

На Судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) началась резка металла для закладной секции восьмого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик траулера - АО «АКРОС» (входит в Группу НОРЕБО).


Об этом сообщает пресс-служба предприятия, где гендиректором бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 


Закладка восьмого траулера запланирована на февраль 2021 года. Как и седьмой траулер проекта, восьмой предназначен для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Объектами лова станут минтай, сельдь, дальневосточная треска, кальмар и другие виды водных биоресурсов. Проектная производительность судна позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.


Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО состоит из десяти судов. Проект 170701 - один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры.


На судне будут производиться разные виды филе, фарш и другие виды рыбопродукции, а образующиеся отходы пойдут на производство рыбной муки и субпродукты, обеспечивая безотходное производство на борту нового траулера.


Капсулообразная форма носовых обводов траулера позволяет увеличить рабочее пространство, при этом улучшив его мореходные качества. Благодаря повышенной энергоэффективности главного двигателя вырабатываемое тепло будет направлено на обогрев кают и рабочих помещений. Электроэнергию, которая выделяется траловыми лебедками в режиме рекуперации, планируется использовать для освещения и других нужд судна.


 

16 декабрь 11:11 | : Экономика

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