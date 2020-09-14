Группа "Аквилон" выделяется среди конкурентов качественной архитектурой

Группа «Аквилон» для работы над своими объектами активно привлекает как известных российских архитекторов, так и специалистов из-за рубежа.
Концепция «Квартала 100» получила признание архитектурного сообщества
Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по масштабному увеличению объемов возведения нового жилья - до 2030 года необходимо построить 1 млрд кв. м. Именно эту задачу и решает первый в Архангельской области масштабный инвестиционный проект, реализуемый группой «Аквилон» в Северодвинске. Помимо современной жилой застройки и детсада, проект предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Также за счет застройщика будет выполнено берегоукрепление участка озера.
- Основные принципы, на которых основывается идея проекта, это: открытость застройки, опора на традиции градостроительства Северодвинска, появление открытых городских пространств, максимальное озеленение и благоустройство. Мы ориентировались на такие положительные примеры создания общественных пространств как Крестовский остров и Новая Голландия в Санкт-Петербурге. И наши предложения можно и нужно обсуждать, - отметил автор концепции комплексной застройки территории 100-го квартала академик архитектуры Михаил Мамошин.
На XXVIII Международном фестивале «Зодчество» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы» Архитектурная мастерская Михаила Мамошина получила диплом за концепцию застройки у озера Театральное в Северодвинске. Это уже третья награда, которую получает проект, разработанный Архитектурной по заказу Группы «Аквилон». Ранее концепция застройки 100-го квартала в Северодвинске была удостоена Серебряного диплома смотра-конкурса «Архитектон», прошедшего в Санкт-Петербурге и диплома Международной академии архитектуры «За высокий вклад в поддержание и развитие региональных особенностей».
Кстати Группой «Аквилон» объявлен конкурс на разработку концепции парка, в котором могут принять участие все желающие. Победитель получит награду – 200 тыс. рублей. Все поступившие проекты будут представлены для обсуждения горожанам.
Скандинавская практичность
Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с известным финским градостроителем Юкка Тикканеном: он спроектировал жилые комплексы «NORDICA» в Северодвинске и «RIVER PARK» в Архангельске. По словам архитектора, одна из главных задач состоит в том, чтобы проекты органично вписывались в пейзаж, не вступая в диссонанс с окружающей средой, радовали глаз, доставляли эстетическое удовольствие.
- Финское проектирование строится на трёх основных принципах: экономическая эффективность, практичная разумность и безопасная логичность. Проекты моего бюро для вашей страны – предмет особой гордости, ведь это мой скромный вклад в создание облика новой современной России, – подчеркнул Юкка Тикканен.
Еще один проект финского архитектора в столице Поморья – новый жилой комплекс «АКВИЛОН REKA» в Соломбале. Его главной особенностью является расположение на берегу реки, из окон квартир будут открываться красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом на второй от берега линии. Это будет интересная современная скандинавская архитектура. Можно быть уверенным в европейском уровне комфорта.
Проекты архангельских архитекторов
Большая часть объектов, построенных Группой «Аквилон» в Архангельске, разработана местными архитекторами. Этот подход остается актуальным и для новых проектов. Так, опытный архангельский специалист Геннадий Калиненков спроектировал жилые комплексы «DVINA HAUSE», «Биография» и «ИСКРА PARK», а также «ID-Морской» в Северодвинске.
- Современная архитектура в исторической среде должна развивать существующую
традицию, дополнять её новыми формами. Главная проблема, стоявшая перед нами как архитекторами, например, при создании проектов ЖК «DVINA HAUSE» и «Биография» - поддержание равновесия между традиционной классической промышленной архитектурой и новой застройкой, т.е. сохранение баланса. Жилье должно быть разнообразным, чтобы массовая застройка в очередной раз не превратилась в возведение однотипных коробок. Лично мне градостроительная деятельность всегда видится только в тесной связке с уровнем развития общества, человека. Какие бы прекрасные перспективные проекты ни разрабатывались, они не будут востребованы, если культурный уровень жителей города не позволит верно оценить их необходимость, - отметил Геннадий Калиненков.
Новые технологии – для новоселов
Во всех новых жилых комплексах Группы «Аквилон применяется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, подземные паркинги и вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий. Новые проекты реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.
Застройщики: ЖК «АВИЛОН REKA» - ООО СЗ «ЖилСтрой»; ЖК «ИСКРА PARK» - ООО СЗ «Элит Строй»; ЖК «RIVER PARK» - ООО СЗ «Бизнесстрой»; ЖК «Биография» - ООО «АРХГОРСТРОЙ»; ЖК «DVINA HOUSE» - ООО «ПАРКСТРОЙ», ЖК «NORDICA» - ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»; ЖК «ID-Морской» - ООО СЗ «СевТехНадзор». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
Масштабный инвестиционный проект Архангельской области «Квартал 100 в Северодвинске» - http://www.severodvinsk.info/?idmenu=284&item=613