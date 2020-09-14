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Группа «Аквилон»: Новогодний подарок – квартиры от 1,9 млн. рублей*

В декабре квартиры в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске можно приобрести в рамках специальной акции «Merry Квартиras» по цене от 1,9 млн. рублей.

 

Количество квартир, участвующих в акции – ограничено. Поэтому самый большой выбор - сейчас! Приобрести квартиру в новостройке можно в ипотеку от 0,01%, по 100% оплате и беспроцентной рассрочке. Подать заявку на кредит можно прямо в офисе с помощью ипотечного брокера, который подберет банк по самым выгодными условиями.

Все подробности – по телефону 8(8182) 65-00-08 и в центральном офисе на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около 220 тыс. кв. м недвижимости.

В Архангельске на участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилья Группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый в данном микрорайоне эко-комплекс.

В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.

 

*Сроки проведения акции с 01.12.2020 по 31.12.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке ее получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в 1,9 млн.руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ Парус-М». Многоквартирный жилой дом по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. «Merry Квартиras» - «Веселый Квартирас». Проектная декларация на сайте https://www.akvilon-invest.ru.  

14 декабрь 11:15 | : Экономика

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