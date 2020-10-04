«Тёплая керамика» от "Аквилона": одни плюсы

Группа «Аквилон» использует в строительстве жилья передовые современные технологии.
В климатических условиях Русского Севера необходимы строительные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами и высокими показателями прочности.
Удобно, энергоэффективно, престижно – «три кита», на которых стоят дома, построенные Группой «Аквилон» с использованием передовой технологии «Теплая керамика». Именно она применяется при возведении новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске. Чтобы внедрить эту новинку, были проведены специальные испытания в научно-исследовательском институте строительных конструкций имени В. А. Кучеренко в Москве и получены необходимые сертификаты.
- «Теплая керамика» – это высокотехнологичный искусственный камень, изготовленный из глины и имеющий достаточно сложную форму. Керамические блоки являются конструктивным элементом возводимого дома и имеют несколько типоразмеров: застройщик получает возможность использовать блоки разной величины, руководствуясь климатическими характеристиками региона и архитектурными особенностями здания. Керамоблок является альтернативой пустотелому кирпичу и используется для кладки стен, перегородок и других строительных ограждений. По своим размерам керамический блок больше стандартного кирпича в несколько раз. Особенность технологии заключается в том, что в глину добавляют опил, выгорающий при обжиге и образующий небольшие закрытые поры. Именно благодаря пористой структуре «Теплая керамика» работает как тепловой аккумулятор, который в нужный момент отдает накопленную энергию и лучше сохраняет тепло и поддерживают оптимальную влажность, – поясняет технический директор Группы «Аквилон» Сергей Никулин.
Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе «Теплая керамика». Внешне эти дома похожи на обыкновенные кирпичные, однако их конструктивные особенности полностью соответствуют современным требованиям к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности, экологичности и звукоизоляции. Технология «Теплая керамика», разработанная в Европе, стала ответом на более жесткие стандарты энергоэффективности и позволила существенно оптимизировать объемы потребления тепла и его оплату.
Группа «Аквилон» была одной из первых строительных компаний, кто применил ее в условиях Европейского Севера как стратегический материал для развития линейки домостроения, отказавшись от традиционных панелей или силикатных кирпичей.
Основой технологии является крупноформатный поризированный керамический блок, который используется прежде всего для кладки наружных стен. Наличие в структуре блока оптимально расположенных пустот достигается с помощью того, что в глину вносятся специальные добавки. В процессе обжига кирпича они выгорают, и появляются мельчайшие поры, заполненные воздухом. Дома, построенные из «Теплой керамики», отличаются прочной конструкцией, а их стены благодаря пористости материала, как говорится, «дышат». Тем самым влажность в помещении уравновешивается и обеспечивается выход лишний влаги наружу. А если воздух слишком сухой, «Теплая керамика» пропускает влажность внутрь, что гарантирует благоприятный микроклимат в доме. За счет низкой теплопроводности керамического блока и его больших размеров отпадает необходимость в дополнительном утеплении стены и создается высокий уровень звукоизоляции.
Кроме того, при использовании крупноформатных блоков увеличивается скорость возведения стен и, соответственно, экономится время на строительство дома. Кроме того, так как один крупноформатный блок заменяет собой несколько стандартных кирпичей, за счет небольшого объемного веса материала снижается нагрузка на фундамент.
С учетом высокой прочности керамических блоков их можно применять для возведения несущих стен при строительстве многоэтажных зданий. Соединение блоков выполняется с помощью системы «паз – гребень», что позволяет производить кладку только с горизонтальными швами и снизить площадь «мостиков холода». Также благодаря точной геометрии блоков обеспечивается ровная кладка стены, а значит, отпадает необходимость выравнивать поверхность перед дальнейшей отделкой и на нее требуется меньшее количество штукатурки.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 18 жилых комплексов общей площадью более 230 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 14 га, на которых планируется построить около 220 тыс. кв. м недвижимости.
В Архангельске на участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилья Группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый в данном микрорайоне эко-комплекс.
В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.