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Проблемы «архангельского мужика»: как фермеру продать свою продукцию?

Вопрос не праздный. Ведь сегодня нет фермерских рынков, на действующие в Архангельске 3 "универсальных" рынка он не поедет, слишком там цена за аренду высокая. К тому же на них взять место на несколько часов не получится - рынки предлагают лишь аренду мест с помесячной оплатой.

В торговые сети фермерскую продукцию не сдать - нет того уровня упаковки и сертификатов, что требуется для них. На улице торговать запрещено, сырое молоко продавать "с бочки" тоже давно запрещено, сдать на реализацию оптовику или же в переработку не получится - нет заинтересованных в этом.

И что же остаётся? Только частная торговля физлицам - без всяких документов и накладных. Слава Богу люди, предпочитающие фермерскую продукцию магазинной ещё есть.

Все мои знакомые фермеры сегодня принимают заказы по телефону и или доставляют продукцию по квартирам, либо продают приезжающим к ним покупателям. И так происходит не только под Архангельском, но и по всей области. Причём никто даже рекламой не занимается - люди приходят "по сарафанному радио".

А это как раз свидетельствует о высоком качестве продукта, которое говорит за себя лучше всяких сертификатов, которые обязательно имеются у того, что есть невозможно!

По сути, вся фермерская торговля сегодня идёт незаконно, как и во времена СССР, где с частным бизнесом боролись. Такая же борьба сегодня идёт и с фермерством, которое загнано в эти антирыночные условия работы благодаря действиям властей.

К сожалению, Архангельская область - с первого фермера, с Архангельского мужика Сивкова, по примеру которого выстроилось фермерство всей страны - сегодня вернулась в такую же ситуацию, как и тогда. Но жить фермерам стало ещё хуже. Ведь Сивков в своё время сдавал выращенных бычков в колхоз, а нынешним фермерам сбыть свою продукцию стало некому.

Как видим, 30 летнее развитие фермерства в Архангельской области привело к его полному уничтожению и созданию условий, которые значительно хуже тех, которые были при СССР.

Можно ли исправить ситуацию? Конечно. Для этого понадобилось бы не более нескольких месяцев, будь на то воля первых лиц региона. Но, как видим, задача стоит обратная. Вот и маются фермеры, бегая по квартирам своих покупателей, разнося молоко, сыр, творог, картошку, мясо и рыбу. И создать что-то другое с таким подходом в ближайшее время не получится...

Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера»  

11 декабрь 10:32 | : Экономика

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