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Сварщик, сварщик, где же ты?! Лучшие вакансии для поморов на этой неделе

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Директор по лесопильному производству - https://bit.ly/33SDosT (от 150 000 руб. на руки)

 

Директор филиала - https://bit.ly/36Z3uMR (от 150 000 руб. на руки)

 

Сварщик на полуавтомате (морской регистр) - https://bit.ly/3n3SN1o (от 125 000 руб. на руки)

 

Геодезист - https://bit.ly/33V03oF (от 120 000 руб. на руки) Монтажник-высотник - https://bit.ly/3m0ae1a (от 100 000 до 150 000 руб. на руки) 

10 декабрь 12:38 | : Экономика

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