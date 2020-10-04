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Работы на стройплощадке ЖК «АКВИЛОН REKA» идут в высоком темпе

Продажи квартир в новом проект Группы «Аквилон» в историческом районе Архангельска – Соломбале успешно стартовали в ноябре текущего года.

 

В настоящее время на объекте выполнен вынос сетей водопровода, проложен кабель электроснабжения, завершено устройство котлованов 1-го и 2-го корпусов. Строители приступили к забивке основного объема свай фундамента.

Одной из главных особенностей ЖК «АКВИЛОН REKA» является его расположение. Это первый жилой комплекс в Соломбале на берегу реки, из окон квартир будут открываться красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом на второй от берега линии.
Проект разработал архитектор из Финляндии Юкка Тиккенен. Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с известным финским градостроителем: он спроектировал жилые комплексы «Nordica» в Северодвинске и «RIVER PARK» в Архангельске.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Так же в планах администрации Архангельска ремонт здания школы №50 на пр. Никольский, 24. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Пространство для игр и творчества с большим шалашом, от которого дети будут в восторге, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов и продуманной планировкой. Это общественная зона для проведения праздников, дней рождений, приглашения аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки коммуникации, знакомятся и учатся друг у друга. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
В целом жилой комплекс объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор.
Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, Wi-Fi и скамейки с USB-разъемами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Проект реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Сдача двух первых корпусов намечена на 2-й квартал 2023 года.
Напомним, что в начале этого года на открытом аукционе, проведенном муниципалитетом Группа «Аквилон» приобрела право аренды двух земельных участков. Чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа «Аквилон» также выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы. Кроме того, в августе по программе развития застроенных территорий был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина.

  

 

10 декабрь 08:44 | : Экономика

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