В Архангельской области повышается на 100 рублей плата за посещение нацпарков

Разрешение на пребывание в Кенозерском национальном парке на 10 дней будет стоить 250 рублей, а в национальном парке «Онежское Поморье» — 300 рублей. Новые цены начнут действовать с 1 января.
Такое решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».
При этом бесплатно посетить заповедные территории смогут ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, дети школьного и дошкольного возраста, многодетные семьи, малоимущие семьи, люди, вышедшие на пенсию по достижению пенсионного возраста, и ещё несколько категорий граждан. Полные списки тех, кто имеет право на льготное посещение, будут размещены на сайте ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
Не взимается плата за посещение с местных жителей, их родственников и с жителей тесно граничащих с национальными парками населённых пунктов.
Жители Плесецкого и Каргопольского районов смогут посетить Кенозерский национальный парк по сниженной цене — 150 рублей.
Справка: До конца года разрешение на пребывание в Кенозерском национальном парке стоит 150 рублей (без льготы), а разрешение на посещение национального парка «Онежское Поморье» — 200 рублей (без льготы). Разрешение на посещение выдаётся на 10 дней. В случае, если срок пребывания составляет более 10 дней, то оформляется новое разрешение.