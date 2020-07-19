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Очистные сооружения СЦБК могут уйти в концессию «РВК-Архангельск»

В рамках подготовки к очередной сессии Архангельской городской Думы постоянной комиссией по вопросам экономики и инвестиционной политики под председательством Михаила Федотова был предварительно проработан вопрос о заключении концессионного соглашения с ОАО «РВК-Архангельск» в отношении объекта "Производственный комплекс "Очистные сооружения ОАО "Соломбальский ЦБК".

В 2018 году муниципальным образованием "Город Архангельск" приобретены центральные очистные сооружения канализации, ранее принадлежавшие ОАО "СЦБК" (находится в стадии ликвидации). Данный объект, на котором проводится очистка 90% от общего объема городских стоков, передан в хозяйственное ведение МУП "Водоканал". Муниципальное предприятие находится в сложном финансовом положении, кредиторская задолженность превышает 600 млн.руб., соответственно, на очистных сооружениях проводятся работы лишь поддерживающего характера.

Согласно действующему законодательству орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней должен принять одно из следующих решений:

1) о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях;

3) о невозможности заключения концессионного соглашения с указанием основания отказа.

Постановлением Администрации от 25.03.2020 №578 принято решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях. Администрацией города и ООО "РВК-Архангельск" проведены совместные переговоры по условиям концессионного соглашения.

По итогам переговоров концессионное соглашение предусматривает следующие параметры:

  • срок действия КС – 2021 – 2066 гг.
  • ООО "РВК-Архангельск" осуществлен перерасчет стоимости реконструкции (модернизации) ЦОСК на производительность 120 тыс. куб. м/сут. Общий объем инвестиций в результате снижения производительности комплекса со 150 до 120 тыс. куб. м/сут. снизился с 6,713 млрд. рублей до 5,598 млрд. рублей (разница 1,115 млрд. рублей).

Участники заседания по данному вопросу отметили не совсем четкую прозрачность образования новых долгов МУП «Водоканал», ведь с учетом принятия первой концессии все долги «Водоканала» должны были быть переведены или погашены «РВК-Архангельск»; далее, участникам заседания не была доведена информация о будущем самого МУПа при условии принятия данной концессии. Вице-спикер городской Думы Александр Гревцов обратился к Татьяне Пальминой, представителю городской прокуратуры: «Если МУП берет займ, но не намеревается его отдавать, как я понял по представленной сегодня информации, как это называется с точки зрения УК РФ? Прошу дать правовую точку зрения от прокуратуры Архангельска». А вице-спикер Олег Черненко задался вопросом выгоды для города: «Покажите нам информацию, в чем выгода для города будет, покажите, что дебет и кредит у МУПа будет сходиться, он будет без долгов, и/или вы его будете закрывать. Город не понесет больше никаких затрат. Пока такой информации я не вижу».

Тем не менее, депутаты посчитали вопрос подготовленным для рассмотрения на предстоящей сессии.

Отметим, что недавно Михаил Федотов в составе делегации архангельских депутатов посетил город Воронеж, где водоснабжением и водоочисткой также занимается региональное отделение «РВК», и этот опыт произвел на него самое положительное впечатление.

Также напомним, что 25-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 10 декабря, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.   

07 декабрь 12:21 | : Экономика

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