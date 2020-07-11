"Группа Аквилон" получила еще один престижный диплом

Серебряный диплом смотра-конкурса «Архитектон» получила архитектурная мастерская Михаила Мамошина за концепцию застройки территории у озера Театральное в Северодвинске.
Профессиональный ежегодный смотр-конкурс «Архитектон» проводится Санкт-Петербургским Союзом архитекторов. Престижные награды в сфере архитектуры и градостроительства вручаются компетентным жюри, состоящим из архитекторов известных не только в России, но и за рубежом. По традиции торжественная церемония награждения победителей состоялась в Доме Архитектора.
Целью конкурса является поощрение наилучших с точки зрения архитектурного сообщества произведений архитектуры, пропаганда архитектуры как профессии и искусства среди широкой общественности, привлечение внимания девелоперов, инвесторов и других потенциальных заказчиков к лучшим произведениям архитектуры для повышения качества архитектурного заказа, а также общественного внимания к архитекторам, лучшим с точки зрения профессионального цеха.
- Группа «Аквилон» давно и плодотворно сотрудничает с Архитектурной мастерской Михаила Мамошина. Михаил Александрович – наш земляк, уроженец Онеги, поэтому его проекты для нашего региона выполнены с душой, и на высоком профессиональном уровне. Его проект застройки набережной в Архангельске уже был победителем конкурса «Архитектон». Новая награда – признание правильности нашего выбора качественной и современной архитектуры, вобравшей в себя лучшие традиции отечественного и мирового градостроения, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Первый в регионе масштабный инвестиционный проект в Северодвинске помимо современной жилой застройки и детсада предусматривает комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Предварительно сам общедоступный парк займет 2,5 га, но его площадь может быть увеличена по результатам фактических кадастровых работ. Также за счет застройщика будет выполнено берегоукрепление участка озера.
- Нашей сверхзадачей было создать новый центр города, вокруг озера Театральное. Основные принципы, на которых основывается идея проекта, это: открытость застройки, опора на традиции градостроительства Северодвинска, появление открытых городских пространств, максимальное озеленение и благоустройство. Мы ориентировались на такие положительные примеры создания общественных пространств как Крестовский остров и Новая Голландия в Санкт-Петербурге. И наши предложения можно и нужно обсуждать, - отметил автор концепции комплексной застройки территории 100-го квартала академик архитектуры Михаил Мамошин.
Концептуально на территории парка помимо озеленения возможно создание нескольких зон. Среди них: Арт-зона для отдыха разных возрастных групп, проведения мероприятий – выставок, концертов, театральных постановок. Детская зона с разновозрастными игровыми площадками. Спортивная зона с открытые площадками, различными снарядами и уличными тренажерами, возможностью проката спортивного инвентаря, а также скейт-парк. Предлагается выделить место под площадку для выгула собак. В инфраструктуре парка предусматриваются площадки для раздельного сбора мусора (они оборудуются и у жилых домов). Вдоль укрепленного берега озера может быть проложена велодорожка.
- Весь проект рассчитан до 2027 года. Детсад вводится в эксплуатацию в 2024 году. Мы рассматриваем вариант, при котором парк может быть построен в первую очередь. В настоящее время объявлен конкурс на разработку концепции парка, в котором могут принять участие все желающие. Победитель получит награду – 200 тыс. рублей. Надеемся, что это будет по-настоящему «Народный проект» в интересах всех северодвинцев. Все поступившие проекты будут представлены для обсуждения горожанам. И мы вместе выберем тот из них, который получит поддержку, - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Как и во всех новых жилых комплексах Группы «Аквилон», при реализации проекта 100-го квартала применяется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, подземные паркинги и вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Проект реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.
Напомним, что в этом году Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК «PARUS» - крупнейший объект жилищного строительства в городе корабелов. До конца года в строй планируется ввести 1-ю очередь ЖК «Nordica» - первый в регионе комплекс, спроектированный известным финским архитектором Юкка Тикканеном. Сейчас в Северодвинске Группа «Аквилон» возводит пять жилых комплексов общей площадью около 100 тыс. кв. м. Кроме того ведется проектирование еще одного комплекса площадью порядка 30 тыс. кв. м в районе ул. Первомайская.
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