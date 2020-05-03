Конкуренция на рынке труда Архангельской области продолжает снижаться

. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 3 397 вакансий, открытых в Архангельской области с 1 по 30 сентября 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе.
Изменения на рынке вакансий Число предложений о работе в Архангельской области за прошедший месяц выросло на 14%. В сравнении с показателем прошлого года рынок вакансий в регионе в сентябре увеличился на 32%, то есть интерес компаний к новым работникам растёт. Самый высокий спрос сохраняется на представителей профобластей продаж – 30% от всех предложений о работе, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, на рабочий персонал – по 14%, а также начинающих специалистов – 10% и работников производства – 8%.
Изменения на рынке резюме. Соискатели из Архангельской области открыли на 1% больше резюме в сентябре, чем в августе 2020 года, и на 17% больше, чем в сентябре прошлого года. В большей степени от года к году выросла активность госслужащих – на 128% к сентябрю 2019 года, специалистов в области страхования – на 63%, работников спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты – 62%, педагогов и научных сотрудников – на 48%, рабочего персонала – на 37%.
Конкуренция за рабочие места. Уровень конкуренции в Архангельской области продолжает снижаться – с 4,3 резюме на одну активную вакансию на hh.ru в августе до 3,8 соискателей на рабочее место в сентябре текущего года. В сентябре прошлого года этот показатель равнялся 4,3 резюме на одно предложение о работе. Самый высокий уровень конкуренции сохраняется среди работников сферы добычи сырья (12,8 резюме на вакансию), искусства, развлечений, массмедиа (11,3), начинающих специалистов и студентов (7,4).
Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты. В 70% вакансий на hh.ru средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области в сентябре превысила 30 000 руб. Год назад среднее зарплатное предложение не превышало 35 000 рублей. Зарплатная медиана в резюме соискателей также оказалась на уровне 35 000 рублей.
Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в начале октября*
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Должность
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Отрасль
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Размер предлагаемой заработной платы
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Лесная промышленность, деревообработка
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от 150 000 руб. на руки
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Строительство
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от 150 000 руб. до вычета НДФЛ
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Перевозки, логистика
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от 120 000 руб. на руки
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Перевозки, логистика
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от 120 000 руб. на руки
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Лесная промышленность, деревообработка
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от 120 000 руб. на руки