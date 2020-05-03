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Конкуренция на рынке труда Архангельской области продолжает снижаться

. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 3 397 вакансий, открытых в Архангельской области с 1 по 30 сентября 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений о работе.

Изменения на рынке вакансий Число предложений о работе в Архангельской области за прошедший месяц выросло на 14%. В сравнении с показателем прошлого года рынок вакансий в регионе в сентябре увеличился на 32%, то есть интерес компаний к новым работникам растёт. Самый высокий спрос сохраняется на представителей профобластей продаж – 30% от всех предложений о работе, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, на рабочий персонал – по 14%, а также начинающих специалистов – 10% и работников производства – 8%.

Изменения на рынке резюме. Соискатели из Архангельской области открыли на 1% больше резюме в сентябре, чем в августе 2020 года, и на 17% больше, чем в сентябре прошлого года. В большей степени от года к году выросла активность госслужащих – на 128% к сентябрю 2019 года, специалистов в области страхования – на 63%, работников спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты – 62%, педагогов и научных сотрудников – на 48%, рабочего персонала – на 37%.

Конкуренция за рабочие места. Уровень конкуренции в Архангельской области продолжает снижаться – с 4,3 резюме на одну активную вакансию на hh.ru в августе до 3,8 соискателей на рабочее место в сентябре текущего года. В сентябре прошлого года этот показатель равнялся 4,3 резюме на одно предложение о работе. Самый высокий уровень конкуренции сохраняется среди работников сферы добычи сырья (12,8 резюме на вакансию), искусства, развлечений, массмедиа (11,3), начинающих специалистов и студентов (7,4).

Средние предлагаемые и ожидаемые зарплаты. В 70% вакансий на hh.ru средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области в сентябре превысила 30 000 руб.  Год назад среднее зарплатное предложение не превышало 35 000 рублей. Зарплатная медиана в резюме соискателей также оказалась на уровне 35 000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Архангельской области в начале октября*

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Директор лесозаготовительного производства

Лесная промышленность, деревообработка

от 150 000 руб. на руки

Конструктор

Строительство

от 150 000 руб. до вычета НДФЛ

Руководитель по развитию коммерческого направления

Перевозки, логистика

от 120 000 руб. на руки

Региональный директор по продажам

Перевозки, логистика

от 120 000 руб. на руки

Директор по лесопильному производству

Лесная промышленность, деревообработка

от 120 000 руб. на руки

 

06 октябрь 11:57 | : Экономика

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