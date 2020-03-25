Группа «Аквилон»: День рождения у нас, скидка у вас

13 октября Группа «Аквилон» отметит своё 17-летие! И в честь Дня рождения компания дарит скидки на квартиры в новостройках*.
Весь октябрь клиентам предоставляется скидка в 20% на покупку квартир в Архангельске и Северодвинске.
В офисах Группы «Аквилон» специалисты помогут с выбором комфортной квартиры и удобного способа оплаты. Узнать подробности акции, а так же получить подробную консультацию можно по телефонам в Архангельске - 8 (8182) 46-42-14 и Северодвинске - 8 (8182) 63-91-73.
Напомним, что сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить около 250 тыс. кв. м недвижимости. Так в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый эко-комплекс. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.
*Сроки проведения акции с 01.10.2020 по 31.10.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Количество квартир ограничено. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой». по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: No29:28:103090:81.Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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