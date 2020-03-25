Архангельск как «столица ветхого жилья»

Депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий отправил обращение в Архангельскую областную прокуратуру с просьбой проверить на возможную коррупцию в закупочных процедурах по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
- На сентябрьской сессии, на вопросе о принятии в собственность города Архангельска жилых помещений для расселения, я высказал свои опасения и обратил внимание прокуратуры на новые процедуры конкурса для строительства социальных домов в городе Архангельске!
Считаю, что есть риски в срыве программы переселения и в качественном освоении федеральных средств, которые наш новый губернатор привлекает с федерального центра!
Не сомневаюсь, что прокуратура очень внимательно рассмотрит моё обращение, считаю, что государственный заказчик нарушает федеральное законодательство и возможно какие-то личные интересы ставит выше государственных и простых граждан!
С такими подходами чиновников к выполнению поставленных целей - Архангельск ещё долго будет оставаться "столицей ветхого жилья" , а хотелось бы всем нам жить в Столице Русского Севера!