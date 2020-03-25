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Северодвинск лучше Архангельска… но есть вопросы

Первое в новом парламентском году выездное заседание комитета АОСД по жилищной политике и коммунальному хозяйству прошло в Северодвинске.

С товарищами по фракции оценили ход работ по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо официальной части в здании горуправы, пообщались с общественниками на Аллее молодежи, благоустроенной в прошлом году за 40 миллионов бюджетных рублей, осмотрели проекты текущего года – дворовое пространство домов по Гагарина 9, Плюснина 2, 4, 9, Советской 53, 57 и сквер у часовни Александра Невского, побывали в сквере Ветеранов, планируемом к благоустройству в грядущем году.

Согласно официальным цифрам, город корабелоа по индексу городского благоустройства оценивается в 188 баллов из максимальных 360, но даже половины от возможного результата, оказывается, достаточно, чтобы относиться к городам с благоприятной средой. Да, Северодвинск, бесспорно, производит более приятное и ухоженное впечатление, чем потерявший «руль» Архангельск. Однако одного впечатления для впечатляющего результата мало, и северодвинские чиновники хоть и не боятся браться за проекты с федеральным финансированием, но претензии к качеству их реализации во многом схожи – это сроки и добросовестность подрядчиков.

Так, к примеру, северодвинские чиновники только на второй год эксплуатации уже благоустроенной Аллеи молодежи, к своему, очевидно, удивлению узнали, что около 10% всех высаженных кустов не прижились. Сама территория хоть и сделана, на беглый взгляд, добротно, но словно оторвана от городского пространства – отсутствуют заезды для маломобильных категорий граждан, в месте, где на участок заезжала строительная техника, так и не восстановлен газон и бордюрный камень, отсутствует ограждение и знаки, разъясняющие, что Аллея – не место для выгула домашних животных, а разрисованные элементы благоустройства администрация не торопится приводить в надлежащий вид, что производит удручающее впечатление… вряд ли региональные и федеральные чиновники рассчитывали, что объекты, на которые выделялось до 85% проектного финансирования будут просто брошены.

Во дворе на Гагарина-Плюснина-Советской срывают сроки сдачи работ сразу три подрядчика. Работники в количестве пяти человек и один трактор подтянулись только спустя минут 10 нахождения на объекте десятка человек в костюмах, с важным видом пытавшихся оправдать затягивание сроков. Та же проблема – сроки – и в сквере у часовни Александра Невского. Что примечательно, вдоль асфальтированных дорожек часто стоит вода и явно не хватает осветительных опор, но подрядчик заверил, что к 10 октября работы будут завершены.

А в сквере Ветеранов работы начнутся только в следующем году, но уже сейчас предстоящая реализация проекта вызывает смутные опасения – территорию планируют разбить на 4 сектора, игнорируя уже сложившиеся и привычные «народные» дорожки. Старшему поколению оставят место для игры в интеллектуальные игры, младшему оборудуют небольшой амфитеатр, и выкорчуют почти 160 тополей, превратив сквер в зонированное «футбольное» поле. Стоимость «уборки» одного тополя сейчас составляет примерно 18 тыс. рублей, а значит, в проект благоустройства только на борьбу с деревьями заложат почти 3 миллиона.

Но больше всего опасений вызывает будущее этих благоустроенных территорий. По какой-то причине в проекты наряду с освещением не включают видеонаблюдение, активно внедряемое и на дорогах, и даже в подъездных домофонах. Это, возможно, не решило бы проблем с вандалами и хулиганами, но помогло бы привлечь их к ответственности и возместить ущерб, нанесенный элементам благоустройства.

Леонид Таскаев, депутат АОСД (КПРФ)  

   

02 октябрь 07:07 | : Экономика

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