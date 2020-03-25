Бывший главврач «Беломорья» ответит деньгами за задержку зарплаты сотрудникам

Напомним, Архангельская областная прокуратура заводила уголовное дело по факту невыплаты зарплат сотрудникам санатория «Беломорье».
Параллельно в СМИ появилась информация, что весь медико-релаксационный комплекс перепрофилируется, выходит из профсоюзного подчинения, а на его базе будет организована учебно-производственная база СГМУ с кампусом для студентов.
Однако позже задолжность начала выплачиваться, Архангельская Федерация профсоюзов объявила о готовности сохранить объект и продолжить работу по оказанию услуг населению, в том числе, по социальным путевкам.
И вот пояснение областной прокуратуры – уголовное дело прекращено в связи с разрешением производственного конфликта.
Крайним оказался бывший главврач «Беломорья» Александр Богданов, на него наложен штраф в размере 20 000 рублей.