Конструктор на все руки. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/342QSSr (от 150 000 руб. на руки)
Конструктор - https://bit.ly/3kW68az (от 130 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)
Региональный директор по продажам - https://bit.ly/2GjeSrW (от 120 000 руб. на руки)
Директор филиала - https://bit.ly/3i7J5I2 (от 120 000 руб. на руки)
Промышленный альпинист/Пескоструйщик - https://bit.ly/342QW4D (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)