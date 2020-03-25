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Конструктор на все руки. Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/342QSSr (от 150 000 руб. на руки)

 

Конструктор - https://bit.ly/3kW68az (от 130 000 до 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

Региональный директор по продажам - https://bit.ly/2GjeSrW (от 120 000 руб. на руки)

 

Директор филиала - https://bit.ly/3i7J5I2 (от 120 000 руб. на руки)

 

Промышленный альпинист/Пескоструйщик - https://bit.ly/342QW4D (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

 

 

01 октябрь 08:13 | : Экономика

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