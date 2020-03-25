Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Топ-менеджеры не в "Газпроме", а в детсадах". Мнение профессионала

Учителя начальной школы и педагоги в детских садах должны иметь наиболее высокий уровень дохода, считает основатель SuperJob Алексей Захаров.

По его мнению, период с раннего детства и до окончания начальной школы следует считать ключевым в развитии личности.

«Мы начинаем понимать, что у нас очень серьезные перекосы в признании дееспособности молодых людей. Имеется в виду социальная «передержка» с 5 лет и до конца института. Вообще, мы привыкли к тому, что ребенка надо заставлять ходить в сад, потом в школу, потом – в институт. В идеале самая высокая зарплата должна быть у педагогов детских садов и учителей младших классов. Это вообще должны быть самые уважаемые люди! Потому что то, что эти люди портят или, наоборот, вкладывают – уже никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет исправить», – заявил Захаров.

Именно по этой причине необходимо с самого раннего детства прививать детям желание получать новые знания и развивать свои таланты.

«Стремление учиться работает только в детях – это нейрофизиология. И это стремление надо развивать с самого раннего детства. Большинство детей попадает в ситуацию, когда их учат худо-бедно читать и писать, а все остальное – профанация. Подобные задачи стояли ранее в индустриальной школе, когда надо было из крестьян сделать роботов-андроидов для выполнения узкоспециальных задач на конвейере. Таких работников проще всего заменить на автоматы. Очень мало людей, которые создают продукт - руками или головой», – подчеркнул основатель SuperJob.

Пандемия, по его словам, наглядно продемонстрировала кризис системы государственного образования во всем мире – необходима серьезная реформа.  

01 октябрь 07:58 | : Экономика

Главные новости


Четвертый кандидат на пост мэра Архангельска – Сергей Юрковский
Очистные на Сульфате. Как не привести Архангельск к экологической катастрофе
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2020 (7)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20