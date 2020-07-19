Архангельский автобус: Просто прикоснись…

В скором времени, как обещают перевозчики, в общественном транспорте областной столицы не надо будет лихорадочно копаться в карманах в поисках мелочи или ждать сдачу.
Достаточно просто прикоснуться банковской карточкой к переносному терминалу в натруженных руках кондуктора.
К такой форме оплаты перешли уже три автобусных маршрута – 5-й, 6-й и 9-й.
Не только удобно, но и потенциально снижает риск заражения, что актуально в условиях пандемии коронавируса. К слову, такая система успешно действует в ряде российских мегаполисов, не говоря уже о загранице.
Местные перевозчики уверяют, что расходы по внедрению возьмут на себя, и они не отразятся на стоимости проезда.
Теперь осталось привести внешний вид городского транспорта в соответствии с новшеством. Напомним, в беседе с главным редактором нашего агентства Александр Цыбульский обещал, что затрапезные ПАЗики уходят в прошлое