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Архангельский автобус: Просто прикоснись…

В скором времени, как обещают перевозчики, в общественном транспорте областной столицы не надо будет лихорадочно копаться в карманах в поисках мелочи или ждать сдачу.

Достаточно просто прикоснуться банковской карточкой к переносному терминалу в натруженных руках кондуктора.

К такой форме оплаты перешли уже три автобусных маршрута – 5-й, 6-й и 9-й.

Не только удобно, но и потенциально снижает риск заражения, что актуально в условиях пандемии коронавируса. К слову, такая система успешно действует в ряде российских мегаполисов, не говоря уже о загранице.

Местные перевозчики уверяют, что расходы по внедрению возьмут на себя, и они не отразятся на стоимости проезда.

Теперь осталось привести внешний вид городского транспорта в соответствии с новшеством. Напомним, в беседе с главным редактором нашего агентства Александр Цыбульский обещал, что затрапезные ПАЗики уходят в прошлое

29 сентябрь 12:46 | : Экономика

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