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Архитекторы, ау! Группа «Аквилон» приглашает на работу

Крупнейшая девелоперская компания региона – Группа «Аквилон» предлагает для замещения несколько вакансий.

 

Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. По всем вакансиям предлагается оформление по Трудовому кодексу, достойная зарплата, гибкий график работы. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на предложение и присылайте свое резюме на электронную почту nazaryin@akvilon-invest.ru.  
Все подробности можно узнать в службе персонала по телефону +79110550426.

В Архангельске предлагается две вакансии:

 

- Архитектор. Функциональные обязанности: архитектурная оценка проектов, работа над планировками, оптимизация проектных решений. Предпочтение кандидатам с профильным образованием и наличием портфолио.

 

- Руководитель управляющей компании. В перечне обязанностей: планирование, организация работы по эксплуатации жилых помещений и коммерческой недвижимости, контроль выполнения поставленных задач, предоставление отчетности. Положительным моментом для соискателей будет успешный опыт работы на руководящих должностях в ЖКХ.

 

В Северодвинске для замещения предлагаются следующие должности:

 

- Инженер производственно-технического отдела.  Обязанности: входной контроль рабочей документации, контроль заявок на материалы, проверка документов по форме КС-2, КС-3, КС-6, разработка и согласование планов производства работ, подготовка документов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Для кандидатов желательно профильное образование и успешный опыт работы по специальности.

 

- Кладовщик строительного объекта. Функционал: прием-выдача строительных материалов, учет складских операций в программах 1С и Excel, участие в инвентаризации.

Предпочтение для кандидатов с опытом складской работы.

 

Напомним, что сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить около 250 тыс. кв. м недвижимости. Так в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, помимо нового жилого комплекса группа «Аквилон» построит ясли-сад, который передаст муниципалитету. В округе Майская Горка на берегу Северной Двины будет построен первый эко-комплекс. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное (на его проектирование объявлен открытый конкурс), нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья. Кроме того, в двух городах ведется проектирование еще нескольких жилых комплексов.  

29 сентябрь 08:43 | : Экономика

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