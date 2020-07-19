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Дилетантов просят не беспокоиться. Как в Архангельске можно заработать на сносе башни

Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта по сносу здания башни-склада, расположенного на просп. Новгородский, 173/1. Из бюджета на эти цели выделено 11 млн. рублей – в соответствии с проектной-сметной документацией.

 

Ранее по заказу администрации города были разработаны проект сноса и смета. Проектировщиком определено, что при демонтаже необходимо использовать механический метод, а работы производить в последовательности, обратной возведению, то есть сверху вниз. Весь объем предстоящих работ разделен на 5 этапов. Первый и второй этапы предполагают разрушение стенок бака башни бензорезами. Затем третий этап – ликвидация железобетонных стенок и плиты бака методом алмазных технологий.  В ходе четвертого этапа разрушается кирпичная кладка стен экскаватором с применением навесного оборудования. И, наконец, пятый этап – это откопка и демонтаж фундаментов. После чего площадка должна быть очищена от остатков строительного мусора и произведена планировка территории.

 

В настоящее время из городского бюджета выделены средства непосредственно на снос башни-склада, которая находится в аварийном состоянии. Аукцион по определению подрядчика назначен на 6 октября.

 

- Башня является сложным для демонтажа объектом, поскольку находится в окружении жилой застройки. Условиями контракта предусмотрены меры безопасности. От подрядчика потребуется высокий уровень профессионализма, - отметил директор департамента муниципального имущества Эдуард Болтенков.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

28 сентябрь 13:10 | : Экономика

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