Бюджет Северодвинска пострадал от коронавируса… но они не сдаются

На очередной сессии городского Совета Северодвинска депутаты поддержали инициативу главы города Игоря Скубенко по внесению изменений в местный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Объём доходов местного бюджета на 2020 год определён в сумме 8 миллиардов 779 миллионов рублей, при этом увеличение доходной части составляет 517 миллионов рублей. Объём расходов - 9 миллиардов 284 миллионов рублей.
Расходная часть увеличилась на сумму 593 миллионов рублей, в том числе за счёт поступления межбюджетных трансфертов на 555 миллионов и собственных средств на 38 миллионов рублей.
Средства бюджетов всех уровней направляются на развитие сферы образования, культуры, на мероприятия в сфере молодежной политики, на благоустройство Северодвинска.
53,9 миллиона рублей из областного бюджета и 10,8 миллионов рублей из местного бюджета выделено на обеспечение бесплатным горячим питанием более 10 тысяч обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.
Дополнительно из областного бюджета направлены средства в размере 49,7 миллиона рублей, 46,3 из них пойдут на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам городских школ; на внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области (1,3 миллиона рублей); на ремонт здания муниципальной библиотечной системы (0,9 миллиона рублей); на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (0,7 миллиона рублей); на мероприятия по работе с молодёжью (0,5 миллиона рублей).
В местном бюджете закреплены средства, полученные из резервного фонда Правительства Российской Федерации: 300 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины и 150 миллионов - на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Из резервного фонда правительства Архангельской области выделено 9 миллионов рублей, из них 5,8 миллиона пойдут на проведение ремонтов в детских садах и школах города, 3,2 миллиона - на установку скейт-парка на базе хоккейной коробки при Детско-юношеском центре.
На установку новых светофорных объектов и ограждений дополнительно направляется порядка 4 миллионов рублей из областного бюджета, полученных на повышение безопасности дорожного движения в Северодвинске. Софинансирование местного бюджета составит более 1,7 миллиона рублей.
Из местного бюджета дополнительно выделяется более 7 миллионов рублей на продолжение реконструкции набережной имени Александра Зрячева и почти 10 миллионов рублей - на возмещение затрат транспортных организаций по перевозке граждан 70 лет и старше, а также льготного проезда школьников и студентов.
Не оставлено без внимания освещение сельских населённых пунктов: дополнительно выделено 0,8 млн рублей на устройство линии наружного освещения деревни Солза и недостающих участков сети наружного освещения в деревне Таборы.
Более 3 миллионов рублей будет направлено на снос аварийных расселённых домов.
Очередная корректировка местного бюджета планируется в ноябре.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)
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