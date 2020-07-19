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Ну просто лапа! Сотрудница Novotel-Архангельск Ксения – лучшая в профессии

Старший администратор службы приема и размещения Novotel-Архангельск Ксения Ляпушкина заняла 1-е место в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший работник службы приема и размещения».

 

Вручение наград прошло в Правительстве Архангельской области накануне Всемирного дня туризма. Лучших в отрасли поздравила и.о. министра культуры региона Наталья Бакшеева.

- Я работаю в отрасли уже 8 лет, и с февраля 2018 года – в Novotel-Архангельск, - рассказала Ксения Ляпушкина. – Мы готовились к участию в конкурсе в период карантинных ограничений, и это стала большим стимулом для поиска новых идей по совершенствованию нашей работы. У нас замечательный коллектив, все меня поддерживали. Я верю, что Архангельск станет одним из самых привлекательных мест для туристов, мы для этого прикладываем все усилия!

Став победителем регионального этапа Ксения будет представлять Поморье на федеральном конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Сейчас первый 4-х звездный отель столицы Поморья работает в обычном режиме. За период карантина был полностью сохранен обученный профессиональный коллектив и высокие европейские стандарты гостеприимства. В Novotel-Архангельск в полном объеме соблюдаются необходимые санитарно-профилактические меры. Проводится измерение температуры сотрудников и гостей, используются санитайзеры и маски в местах скопления людей, повышенное внимание уделяется регулярной уборке помещений и обработке их асептическими средствами. Планируется организация дистанционной медицинской помощи, консультации гостей с компанией «AXA».

Напомним, что торжественное открытие Novotel-Архангельск состоялось 24 июня 2018 года, став подарком столице Поморья ко Дню города. Инвестором проекта, осуществившим строительство гостиницы мирового уровня в Архангельске, является Группа «Аквилон». Отель предоставляет широкий спектр услуг и является обладателем сертификата «4 звезды».

- Сегодня нам понятно, что было принято правильное решение о строительстве отеля в партнерстве с компанией AccorHotels, поскольку уже с первого года работы отеля мы получили положительный финансовый результат. У нас есть полная уверенность в коммерческом потенциале и успехе данного проекта, планируемый срок окупаемости 12-15 лет, - отметила директор Novotel-Архангельск Ксения Чанчикова.

За два года работы отель обслужил более 30 тыс. человек из более чем 70 сран. Более 100 гостей отметили здесь день рождения, и более 100 – отпраздновали свадьбу. Рейтинг отеля на сайте buking.com составляет 9,3 из 10. По итогам 2019 года Novotel-Архангельск стал финалистом Национальной Гостиничной Премии.

Отель соответствует стандартам международной группы AccorHotels, он очень востребован и практически всегда заполнен на 100%. Немаловажно, что с его открытием созданы новые рабочие места. В отеле 89 номеров, номерной фонд имеет пять категорий. Это первый российский отель группы AccorHotels, где была реализована концепция номеров N-room, позволяющая использовать различные вариации в интерьере, планировке и цветовой гамме отделки. Также в каждом номере есть USB-розетки, телевизоры, к которым можно подключить телефон, ноутбук и другие технологичные решения. Novotel-Архангельск участвует в экопроекте «Планета 21», который включает 27 пунктов, направленных на сохранение окружающей среды – сокращение углекислого газа, сохранение водных ресурсов. В архангельском отеле есть особая система, которая улавливает промышленный жир, - он не попадает в сточные воды, его увозит специальный коллектор.

К услугам гостей отеля – ресторан «REKA», бар «Sveysky» и кафе-маркет «Хурма», которые работают как единый организм. «Хурма» работает в формате free-flow, сюда удобно приходить на обед, приятно выпить чашечку ароматного кофе со свежим и вкусным десертом. Бар «Sveysky» создан для деловых переговоров и романтических свиданий. У заведения уникальный интерьер – здесь есть свое собственное северное сияние и костер, который создает уют. Из ресторана «REKA» открывается невероятный вид на Северную Двину, здесь представлена европейская и региональная кухня с сервисом международного уровня.

Строительство многофункционального центра класса «А» DELTA, в состав которого входит  самая северная в мире гостиница Novotel-Архангельск, было осуществлено Группой «Аквилон» в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины.  Реализованный холдингом проект, выполненный мастерской Михаила Мамошина, получил самые престижные архитектурные награды страны - Российскую национальную архитектурную премию «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А» с гостиницей мирового бренда Novotel, стал лучшим региональным бизнес-центром России и получил диплом I степени смотра-конкурса Международной ассоциации Союзов архитекторов.

Центр DELTA и гостиница Novotel задали новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. На его базе можно проводить форумы, бизнес-конференций, научные семинары и презентации как регионального, так федерального и международного уровня. Комплекс может быть использован для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства.

  

24 сентябрь 11:36 | : Экономика

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