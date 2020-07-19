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Сено для Поморья – настоящее Эльдорадо!

Даже на сене мы можем зарабатывать!

Вот ещё один интересный проект, который бы смог пригодиться для нашей Архангельской области - производство и реализация сена!

У нас как бы принято, что выращиванием грубых кормов всегда занимаются лишь сами животноводы. Но во всём мире это давно не так!

Любой заграничный фермер занимается только исключительно вопросами своих бурёнок - корма же ему привозят из кооператива, и кооператив же забирает у него молоко на переработку и реализацию. Да и бухгалтерию фермеру тоже часто ведёт кооператив.

Так выгоднее! Зачем фермеру заморачиваться чем-то ещё, если другими вопросами есть кому заняться! В каждом деле должен быть свой специалист.

У нас в советское время тоже существовало такое же разделение труда, всеми полевыми работами - посадками, сенокосами и пр. занимались МТС, машинно-тракторные станции. Переработкой продукции занимались местные небольшие молзаводики. Ещё лет 15 назад они работали, через каждые 100 км они стояли -в Холмогорах, в Емецке, в Березнике, в Красноборске и т.д. Это обусловлено тем, что молоко дальше 50 км возить нельзя, меняется его структура от тряски! Но сегодня на это не смотрят...

Про молзаводы я уже не единожды писал - в этот раз подробнее пройдусь по МТС.

В Архангельской области множество заливных лугов, где травы на природном удобрении вырастают выше человека! Что бы не заняться заготовкой, тем более, что в России едва ли не каждый год засухи, и сено востребовано всегда!?

Сложность в стоимости техники. Она стоит миллионы… каждый трактор не по одному… а для нормальной работы надо не только их.

В Вологодской области для того, чтобы позволить крестьянам закупить дорогую технику, создали в своё время региональную лизинговую компанию - технику для селян покупала область и выдавала её фермерам. А они расплачивались за неё постепенно - продавая собранные урожаи. Почему бы и нам не создать что-то подобное?

Главное, что для нормальной работы нужно сразу создавать МТС - в зависимости от территории нацеленные на какие-то свои виды сельхозпродукции. На юге области нужны комбайны для уборки хлеба, на севере - сенокосилки и пресс-подборщики для сенокосов, и везде - картофелеуборочная техника.

Если эти виды работ на себя возьмут воссоздаваемые МТС, то работа животноводов серьёзно облегчится, тогда и наши люди смогут создавать не менее рентабельные фермы, чем у наших заграничных коллег! Которые, кстати, с большим удовольствием будут приобретать наше сено и другие корма для своих коров!

Вот он - Клондайк! Растёт повсюду под ногами! Осталось только купить технику и начинать работать! Глядишь, и новый флот появится - "Архангельские сеновозы", снабжающие фермеров всего Евросоюза продуктом наших полей!

Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера

 

23 сентябрь 09:23 | : Экономика

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