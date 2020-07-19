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Игорь Скубенко собственноножно оценил работу северодвинских железнодорожников

В рабочем совещании на железнодорожном предприятии города приняли участие глава Северодвинска Игорь Скубенко, председатель городского совета депутатов Михаил Старожилов и директор МУП «Локомотив» Сергей Тюриков.

«Локомотив» ремонтирует железнодорожные пути и занимается их содержанием в рамках заключённых контрактов и договоров с различными предприятиями. Это АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка», ЗАО «Троица», а также ПКБ, Роснефть и другие. В ведении предприятия находятся также и муниципальные пути протяжённостью 6,8 километра. Сейчас идёт работа по переводу их с деревянных на железобетонные шпалы. Помимо этого, «Локомотив» занимается доставкой грузов. Основным адресатом является ТГК-2.

Совещание началось с осмотра здания новой диспетчерской. Сергей Тюриков пояснил, что под неё была реконструирована старая каменная постройка: достроили второй этаж и значительно расшили полезную площадь. Строительные работы завершены, предстоит оснащение всем необходимым. Теперь персонал будет трудится в более комфортных условиях. Помещений для производственной деятельности, а также для отдыха и приёма пищи достаточно. Новое здание оснащено тёплыми полами.

Показывая производственную базу, расположенною в Тепличном проезде, Сергей Тюриков пояснил, что подвижной состав не новый, но при должном уходе и содержании техника прослужит ещё не один десяток лет.

Два года назад в железнодорожном депо провели полную модернизацию освещения: перешли на светодиоды. Тем самым предприятие снизило затраты на электроснабжение.

Значительную экономию предприятие получает на закупке запчастей: многое можно производить самостоятельно. Новый токарно-винторезный станок решает эту задачу. Для ремонта железнодорожных кранов и локомотивов требуются новые узлы и детали: втулки, кольца, валы и многое другое. Их быстрее сделать на предприятии. Умельцы «Локомотива» могут даже изготовить колёсную пару для узкоколейной железной дороги.

- Предприятие полностью самодостаточно и обходится без субсидий из муниципального бюджета. Оно имеет свой рынок и неплохие долгосрочные перспективы, даже с учётом дальнейшего перехода ТЭЦ-1 с угля на природный газ. С руководством «Локомотива» мы обсудили перспективы развития и возможного расширения активов, - сообщил Игорь Скубенко.

Он особо подчеркнул, что по итогам работы в 2019 году балансовая комиссия администрации Северодвинска выделила МУП «Локомотив» среди передовиков по объёму полученной прибыли. На предприятии заняты 80 человек, они обеспечены полным социальным пакетом, а их средняя заработная плата приближается к 60 тысячам рублей.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

23 сентябрь 07:58 | : Экономика

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