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Россияне готовы при приеме на работу пройти через детектор лжи

Подавляющее большинство российских работодателей не применяет детектор лжи при подборе персонала. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение к тестированию на полиграфе, опросив представителей 500 компаний и 1600 соискателей из всех округов страны.

Количество компаний, использующих полиграф для оценки персонала, остается минимальным: проверку всех сотрудников на детекторе лжи сегодня практикует лишь 1% работодателей. Еще 7% компаний тестируют лишь специалистов, занимающих определенные позиции. Как правило, речь идет о сотрудниках, напрямую работающих с финансами или имеющих дело с коммерческой тайной. Большинство же опрошенных менеджеров по персоналу (92%) сообщили, что в их компаниях проверки на детекторе лжи не проводятся: «Метод достаточно дорогой и трудозатратный». 

Не считают целесообразным использование полиграфа при подборе персонала сегодня 47% рекрутеров. По их мнению, это непростая и неоднозначная с этической точки зрения процедура отнюдь не гарантирует точных результатов, а потому и тратить на нее средства работодателя не имеет смысла. В противовес им 44% менеджеров по персоналу уверены, что тестировать на детекторе лжи имеет смысл, но лишь кандидатов на определенные должности. Еще 3% рекрутеров распространили бы такую практику на всех сотрудников. 

Количество кандидатов, согласных пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, составляет 63%. Против подобной процедуры 22% россиян: «Нет смысла устраиваться на работу в компанию, где тебе изначально не доверяют». 

Готовность к тестированию на полиграфе снижается с увеличением возраста опрошенных: 71% среди молодежи до 24 лет и 59% среди россиян старше 35 лет.

(на фото: бывший архангельский губернатор тоже когда-то рискнул)










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22 сентябрь 10:51 | : Экономика

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