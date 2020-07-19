Секретарь на ресепшн в Архангельске - 40 тысяч как с куста

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Секретарь на ресепшен». Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Позиция секретаря на ресепшен относится к стартовым. Начинать карьерный путь придется с небольшой зарплаты. На более высокий размер заработка могут претендовать секретари, свободно владеющие английским языком и имеющие стаж работы от 2 лет. Зарплатный максимум для секретаря на ресепшен составляет в Москве 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 60 тыс. руб., в Екатеринбурге — 48 тыс. руб., в Архангельске – 40 тыс. руб.
Должностные обязанности секретаря на ресепшен
Административная и информационная поддержка работы офиса:
● встреча посетителей;
● прием и перераспределение телефонных звонков;
● прием, регистрация и распределение корреспонденции;
● ведение делопроизводства, подготовка и отправка документов;
● помощь в организации совещаний, переговоров (подготовка переговорных помещений и обеспечение их необходимыми материалами);
● выполнение поручений руководства;
● оформление и ведение архива;
● прием и оформление заявок от сотрудников на заказ пропусков, на обеспечение канцтоварами и т.д.;
● организация деловых поездок сотрудников (заказ билетов, бронирование гостиниц и т.д.);
● координация работы водителей и курьеров.
Требования работодателей
Среднерыночный размер оплаты труда Секретарей на респшн в Архангельске составляет 27 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.
Самый низкий оклад в диапазоне 16 000— 18 000 рублей в месяц получают соискатели с грамотным устным и письменным русским языком, со знанием делового этикета.
Навыки работы с оргтехникой, мини-АТС и опыт работы секретарем от полугода уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 18 000 – 22 000 рублей.
К соискателю, претендующему на оклад 22 000 – 32 000 рублей предъявляются следующие требования: неполное высшее образование, знание основ делопроизводства, опыт работы секретарем от 1 года. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне.
Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 32 000 – 40 000 рублей предполагает опыт работы секретарем от 2 лет.
Портрет соискателя
Средний возраст соискателя на должность «Секретарь на ресепшн» составляет 28 лет, в 99% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 58% из них. В 70% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 7% соискателей готово к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 2,8 года.
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Зарплатный диапазон
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Требования и пожелания к профессиональным навыкам
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I
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● Грамотный устный и письменный русский язык
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II
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● Навыки работы с оргтехникой, мини-АТС
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III
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● Неполное высшее образование
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IV
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● Опыт работы секретарем от 2 лет