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Архангельский общепит приходит в себя после пандемии

По итогам лета, сфера гостеприимства стала самым быстро растущим сегментом рынка труда в России. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как складывается ситуация с ресторанным бизнесом в Архангельской области, кого искали местные рестораторы и кому были готовы предложить зарплаты выше среднего. 

Динамика вакансий в ресторанной сфере в Архангельской области была довольно интересна – количество предложений росло от месяца к месяцу. Так, в июле компании открыли на 115% больше вариантов, чем в июне. Прирост в августе к июлю составил 60%. Даже относительно показателей прошлого года аналитики зафиксировали увеличение спроса на персонал (+30% к августу 2019 года). Если в августе прошлого года один работодатель в среднем открывал 1,8 вакансии, то в августе нынешнего – 2,2.

Средние предлагаемые зарплаты в Поморье в сфере ресторанного бизнеса за год незначительно выросли – с 32 000 рублей летом 2019 года до 35 000 рублей в августе этого года.

Самый большой спрос сохраняется на поваров, официантов, барменов, персонал кухни, управляющих ресторанами и барами, шеф-поваров. В целом, 47% вакансий ориентированы на соискателей с минимальным опытом работы от одного года, и столько же предложений на hh.ru доступно кандидатам без какого-либо профессионального стажа в ресторанном бизнесе.

Самый высокий уровень дохода компании предлагают шеф-поварам – в среднем 50 000 рублей и управляющим – 48 900 рублей. Значительно ниже уровень средних предлагаемых зарплат в вакансиях поваров – 32 500 рублей, пекарей – 30 500 рублей, барменов и официантов – 30 000 рублей. Средний заработок уборщиков равняется 21 000 рублей.

21 сентябрь 11:10 | : Экономика

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