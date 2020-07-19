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Аэропорт «Архангельск»: Доходы катастрофически упали

«Но сотрудники не должны страдать».

Так прокомментировал сложившуюся ситуацию исполняющий обязанности директора главного аэропорта Поморья Александр Дубинин, занявший этот пост после ухода прежнего руководителя Ваге Петросяна на работу в областную администрацию.

Напомним, что с апреля месяца в связи с пандемией коронавируса в регионе были приостановлены полеты практически по всем направлениям, соответственно, упала выручка. И это в горячий курортный сезон.

Сейчас ситуация постепенно нормализуется, но денег на зарплату сотрудникам все равно не хватает.

Единственный выход в выполнении обязательств перед работниками – взять кредит. Что и было сделано – Сбербанк открыл авиапредприятию кредитную линию на 82 млн. рублей под 2% годовых.

Дубинин не видит в этой ситуации ничего страшного, тем более, из ряда вон выходящего: «В теории экономики кредит на выплату зарплаты — это обычная кредитная процедура, финансово-хозяйственная деятельность».

О прошлом и настоящем аэропорта «Архангельск» читайте здесь.

18 сентябрь 14:25 | : Экономика

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