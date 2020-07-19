Региональный оператор ТКО – автомобилистам: контейнерные площадки не для шин

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Осень - время, когда автомобилисты начинают задумываться о скорой смене покрышек на своих “железных конях”. Многие из них меняют резину самостоятельно, а отработавшие свое шины выносят на ближайшие контейнерные площадки. Стоит знать, что это противоречит действующему законодательству.
Автомобильные шины относятся к промышленным отходам, поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО “ЭкоИнтегратор” в рамках оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО их не вывозит, действующие в нашем регионе полигоны принимать их не могут. Биологическим путем покрышки не разлагаются, при этом выделяют большое количество вредных веществ в окружающую среду из-за токсичного химического состава. Сжигать резину также запрещено, так как во время горения выделяются копоть и сернистая кислота.
Отработанные резиновые шины или полупневматические с металлическим кордом не подлежат захоронению, поэтому их собственник должен транспортировать для дальнейшей переработки на специализированное предприятие. Кроме того, их нельзя складировать на контейнерных площадках (Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»). Утилизированная шина становится вторичным сырьём, которое используется на химпредприятиях и при изготовлении дорожного покрытия.
Отходы, не подлежащие повторному использованию, должны быть утилизированы (переработаны) на специализированных предприятиях.
ООО “ЭкоИнтегратор” осуществляет экологически безопасное обращение с ТКО в своей зоне обслуживания на основании действующего законодательства. Весь объём образованных бытовых отходов региональным оператором доставляется на легальные полигоны в полном соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами.