Архангельские эксперты ОНФ продолжают бороться за новодвинские дороги

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области призвали власти Новодвинска принять меры по обеспечению надлежащего содержания дорог на улице Берденникова, где проживают многодетные семьи, а также включить проезды улицы в реестр муниципальной собственности. Кроме того, общественники просят администрацию города обустроить в границах улицы пешеходные переходы для безопасного передвижения людей, установить контейнерные площадки и решить вопрос с водоотведением в жилых домах. В настоящее время для этого используется дренажная канава, что не соответствует нормам экологической безопасности.
В региональное отделение ОНФ поступило обращение от многодетных семей города Новодвинска, которым несколько лет назад, были выделены земельные участки под жилищное строительство. Люди рассказали, что построили дома на выделенных участках в черте города, но не думали, что на этом вся забота чиновников закончится.
«Проезды, расположенные на территории выделенных участков, в весенний период заливает водой. Передвижение по ним становится невозможным ни на машине, ни пешком. Нам очень трудно добираться до места своего проживания по таким дорогам. В зимний период дороги завалены снегом. Скорая помощь и врачи на вызовы в этот район почти не реагируют. Их можно понять – машина не проедет. Почтальоны ходят только летом, и то - через раз. Все работы по оканавливанию дорог и отсыпке каким - либо строительным мусором жители района выполняют за свой счет», - написали жители.
Активисты ОНФ вместе с представителями администрации Новодвинска и журналистами телекомпании «Норд ТВ» встретились с жителями и прояснили ситуацию на месте. «Мы увидели, что людьми проделана огромная работа. Семьи воспользовались правом построить дом. Но обустроить инфраструктуру возле домов, конечно, они уже не в силах. Отсыпанные жителями дороги после проведения работ по монтажу водопровода перекопаны техникой подрядчика и не восстановлены. В местах выполнения разрытий образовались глубокие провалы грунта. Кроме того, при производстве работ были нарушены все канавы, обустроенные также самими жителями для осушения дорог», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина.
В апреле 2019 г. жители уже обращались в администрацию Новодвинска о включении проездов по улице Берденникова в состав реестра муниципального собственности, но получили отказ. Более того, на дорогах, граничащих с частными домами, отсутствуют пешеходные переходы. Дети вынуждены на пути в школу перебегать дорогу по улице Двинской, где интенсивное движение автомобилей. Других вариантов перейти дорогу у них нет. В ГИБДД на запрос о пешеходном переходе ответили, что отсутствует возможность обустройства, так как нет тротуара.
«Отстроился целый поселок с частными домами, а безопасность передвижения детей на дорогах в этом районе не решается. Как такое может быть? Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен быть реализован в плане обустройства необходимой дорожной инфраструктуры. Улица Берденникова не может быть исключением», – подчеркнула Тюкина. Активисты ОНФ будут держать на контроле вопросы по дальнейшему благоустройству территории района и установке необходимых дорожных знаков.