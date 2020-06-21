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После пандемии россияне осторожней относятся к кредитам

По сравнению с 2007 годом число россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в 3 раза: с 47 до 15%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет из всех округов страны.

По данным исследования, за последние полгода кредитный договор подписали 29% опрошенных. Чаще других кредитовались респонденты с доходом от 80 тыс. руб. — 43%. 

При этом почти половина россиян (47%) относится к кредитам настороженно. Мнение, что любой займ — это дорога в долговую яму, чаще разделяют мужчины (53% против 41% среди женщин), респонденты 35—44 лет (51%), а также те, кто за последние полгода кредитами не пользовался (52%). 

О том, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое, говорят всего 15% россиян. Среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. такое мнение разделяют лишь 13%, среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. — каждый пятый. Те, кто брал кредит в последние полгода, согласны с этой оценкой чаще остальных — 24%. 

За 13 лет число россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, снизилось с 47 до 15%. Отрицательное отношение к кредитам нарастало и достигло пика в 2016 году: 4 года назад займы называли прямой дорогой в долговую яму 62% респондентов, сейчас негатива в адрес кредитов стало несколько меньше (47%). 

Россияне стали реже называть кредиты и прекрасной возможностью приобрести желаемое, и прямой дорогой в долговую яму, но стали оставлять больше других отзывов, среди которых все чаще можно услышать, что кредит является одним из финансовых инструментов, прибегать к которому можно, но грамотно и осмотрительно.

14 сентябрь 08:38 | : Экономика

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