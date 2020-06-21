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Где в Архангельской области можно сдать использованные батарейки – адреса приема

В обособленных подразделениях регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области ООО “ЭкоИнтегратор” установлены контейнеры для сбора отработанных элементов питания. Теперь все желающие могут сдать использованные батарейки, тем самым внести свой вклад в сохранение природы Поморья.

Мы приступили к сбору использованных батареек. Все собранные элементы питания направляются в специализированную компанию для последующей переработки, - рассказал Дмитрий Кузнецов, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор”.- Выбрасывать батарейки в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО запрещено экологическим законодательством. Жители должны ответственно подходить к утилизации отходов и помнить, что есть отходы, которые необходимо утилизировать в соответствии с принятыми правилами. Пример тому батарейки, автопокрышки, люминесцентные лампы. На сегодняшний день контейнеры установлены в головном офисе регионального оператора, а также в обособленных подразделениях компании в Северодвинске, Новодвинске, Плесецке. В ближайшее время контейнеры для сбора батареек появятся и во всех филиалах регионального оператора.

Одна батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы. Вредные вещества испаряются в воздухе, могут просочиться в грунтовые воды. Поэтому элементы питания необходимо сдавать в отдельные пункты приема. Собранные элементы питания будут отправлять в специализированные предприятия для утилизации, в соответствии с утвержденными правилами и нормами.

 

Адреса обособленных подразделений Регионального оператора
по обращению с ТКО в Архангельской области:

г. Северодвинск: ул. Железнодорожная, д. 40, 2-й этаж, оф. 4;

г. Котлас: ул. Ленина, д. 65, оф. 35;

г. Мезень: пр. Первомайский, д. 92 "А";

г. Новодвинск: ул. Декабристов, д. 11, 2-й этаж, оф. 5;

г. Няндома: ул. 60 лет Октября, д. 15, 2-й этаж, оф. 34;

г. Онега: пр. Ленина, д. 171, оф. 217, 233;

г. Вельск (Вельский район): ул. Гагарина, д. 38, 2-й этаж, кв. 11;

п. Дв.Березник (Виноградовский район): ул.П.Виноградова, д.126, 1-й эт, оф. 10;

п. Коноша (Коношский район): пр. Октябрьский, д. 24;

г. Коряжма: ул. Лермонтова, д. 31;

п. Октябрьский (Устьянский район): ул. Конанова, дом 1а, 2-й этаж, оф. 5;

п. Плесецк (Плесецкий район): ул. Партизанская, д. 19а.

11 сентябрь 18:31 | : Экономика

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