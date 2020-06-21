В Архангельске собирались открыть подпольный завод "паленой" водки

В июле 2019 года в Архангельске сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с коллегами из Регионального Управления ФСБ в ходе проведения спецоперации была обнаружена и изъята крупная партия алкогольной и спиртосодержащей продукции - более восьми тонн алкогольной продукции и этилового спирта.
По материалам следствия, один из архангельских предпринимателей, не имея соответствующей лицензии, приобрел в целях сбыта свыше 15 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции (на сумму более двух миллионов рублей) и свыше 25 тысяч литров этилового спирта (на общую сумму более миллиона рублей) и хранил их в трех гаражных боксах, расположенных в разных районах областного центра. Мужчина работает в сфере грузоперевозок. Партию спиртосодержащей продукции он заказал через интернет-сайт, решив таким образом расширить свой бизнес.
Продукция была изъята сотрудниками полиции и направлена до решения суда на хранение в Управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В ходе расследования сотрудниками полиции был назначен и проведен ряд специальных экспертиз, определен и опрошен круг свидетелей, собрана достаточная доказательная база.
Расследование длилось 13 месяцев, объем уголовного дела составил 12 томов.
В настоящее время дело передано в суд.