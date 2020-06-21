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В Архангельске собирались открыть подпольный завод "паленой" водки

В июле 2019 года в Архангельске сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с коллегами из Регионального Управления ФСБ в ходе проведения спецоперации была обнаружена и изъята крупная партия алкогольной и спиртосодержащей продукции - более восьми тонн алкогольной продукции и этилового спирта.

По материалам следствия, один из архангельских предпринимателей, не имея соответствующей лицензии, приобрел в целях сбыта свыше 15 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции (на сумму более двух миллионов рублей) и свыше 25 тысяч литров этилового спирта (на общую сумму более миллиона рублей) и хранил их в трех гаражных боксах, расположенных в разных районах областного центра. Мужчина работает в сфере грузоперевозок. Партию спиртосодержащей продукции он заказал через интернет-сайт, решив таким образом расширить свой бизнес.

Продукция была изъята сотрудниками полиции и направлена до решения суда на хранение в Управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе расследования сотрудниками полиции был назначен и проведен ряд специальных экспертиз, определен и опрошен круг свидетелей, собрана достаточная доказательная база.

Расследование длилось 13 месяцев, объем уголовного дела составил 12 томов.

В настоящее время дело передано в суд.  

11 сентябрь 12:19 | : Экономика

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