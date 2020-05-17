Архангельской области нужны законы для экспорта судоремонтных услуг

Координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России», который проходит 6-12 сентября в Архангельске.
Спикер ПОРА принял участие в сессии по инвестициям. Основой доклада стал недавно принятый ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Помимо информации о налоговых и других преференциях, устанавливаемых новым правовым актом, Андрей Иванов обратил внимание на ряд дополнительных факторов, которые необходимо учитывать в инвестиционной практике государства и компаний.
«Принятие арктического закона – это только начало развития профильного законодательства. Необходимы распространяющие и отраслевые акты, которые бы способствовали становлению новых сегментов. Применительно к Архангельской области, актуальным является разработка законодательства для под-отрасли судоремонта, включая экспорт этих услуг, то есть возможность проводить ремонт судов под иностранными флагами, – сказал Андрей Иванов. – Кроме того, государству необходимо наращивать усилия по развитию арктической инфраструктуры. Как в части строительства новых магистралей, так и в части создания новых разработок в малой авиации, речном флоте, включая беспилотные средства».
По итогам форума также будут отобраны кандидаты для прохождения стажировки в Проектном офисе развития Арктики. Многие участники выразили заинтересованность в получении грантов ПОРА на исследования, касающиеся Арктики (www.porarctic.ru/grants).