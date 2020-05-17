Вас это интересовало: почему нужно платить за вывоз мусора в деревне

“Добрый день, подскажите, пришла квитанция за мусор в моем деревенском доме - там никто не прописан. Я ведь плачу за вывоз ТКО в городе по прописке. Раньше мы не платили за деревню”,- подобных обращений в адрес РегОператора приходит много. Давайте вместе разберемся кто и почему должен платить за вывоз ТКО в деревне.
Следует обратить внимание, что с 1 января 2020 года в Архангельской области стартовала реформа по обращению с ТКО, в других регионах страны она началась на год раньше. К работе приступили Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Архангельской области до 1 января 2020 года не все населенные пункты получали услугу по вывозу ТКО. Федеральное законодательство обязывает региональных операторов обеспечить вывоз отходов повсеместно. В первое полугодие 2020 года региональный оператор Архангельской области значительно расширил географию присутствия. К сентябрю обслуживается более 89% территории региона. Вывоз отходов начали производить в населенных пунктах, где исторически никогда этого не делалось.
С момента оказания услуги владельцы “домиков в деревне” (собственники жилого дома или части жилого дома) в соответствии с частью 5 статьи 30 ЖК РФ обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. У собственника отходов возникает обязанность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО региональному оператору (п. 1 ст. 24.6, п. п. 2, 4 ст. 24.7 Закона об отходах, ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ).
Если в субъекте РФ заключено соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО и утвержден единый тариф на вывоз отходов, оказывать услуги по обращению с ТКО по общему правилу может только региональный оператор. В Архангельской области - это ООО "ЭкоИнтегратор".
К слову, именно из деревень и небольших поселков вывозить мусор дороже всего. плотность населения в городах значительно выше, чем в деревнях и контейнерные площадки, как правило, находятся в шаговой доступности. После объезда нескольких кварталов полный мусоровоз отправляется разгружаться на полигон . В сельской местности приходится объехать несколько деревень, нередко расположенных в десятках километрах друг от друга. Соответственно транспортные затраты в сельской местности значительно выше, чем в городе. однако оплата за вывоз ТКО в сельской местности ниже, чем в городах. В Архангельской области жители деревень платят 51,56 рублей с человека в месяц, в то время, как городские жители - 120,03 рублей.
Еще один важный момент, с приходом реформы в сферу обращения с ТКО, вывоз отходов стал коммунальной услугой. И оплачивать ее обязаны все получатели услуги. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязательство по оплате услуги возникает с момента ее предоставления.
При этом неважно, заключал ли житель лично договор с региональным оператором или нет. В соответствии со ст. 426 ГК РФ, договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов является публичным и в силу закона считается заключенным, даже если его нет в письменном виде и на нём не стоит ваша подпись как потребителя.
Если кем-то из жителей будет принято решение отказаться от оплаты этой коммунальной услуги, он тут же станет должником, а задолженность в соответствии с законодательством может быть взыскана в судебном порядке: за просрочку платежей будут начисляться пени.
Стоит учитывать, что согласно Жилищному кодексу и Правилам предоставления коммунальных услуг собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Говоря проще, если человек прописан в городе, но при этом имеет в собственности дом в деревне, в котором никто не прописан, то платить придется и за вывоз ТКО в деревне. Это регламентировано п. 148 (36) Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Не стоит аргументировать свое нежелание заключать договор с РегОператором тем, что весь мусор сжигается в печи или закапывается на участке. Такая деятельность незаконна. Сжигать отходы без спецоборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Кроме того, для обращения с отходами I-IV классов опасности (их обработки, утилизации) требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут штрафовать собственника дома или земельного участка. А самостоятельный вывоз мусора запрещен - заниматься транспортировкой ТКО имеют право только лицензированные компании.