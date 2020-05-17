Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вас это интересовало: почему нужно платить за вывоз мусора в деревне

“Добрый день, подскажите, пришла квитанция за мусор в моем деревенском доме - там никто не прописан. Я ведь плачу за вывоз ТКО в городе по прописке. Раньше мы не платили за деревню”,- подобных обращений в адрес РегОператора приходит много. Давайте вместе разберемся кто и почему должен платить за вывоз ТКО в деревне.

Следует обратить внимание, что с 1 января 2020 года в Архангельской области стартовала реформа по обращению с ТКО, в других регионах страны она началась на год раньше. К работе приступили Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Архангельской области до 1 января 2020 года не все населенные пункты получали услугу по вывозу ТКО. Федеральное законодательство обязывает региональных операторов обеспечить вывоз отходов повсеместно. В первое полугодие 2020 года региональный оператор Архангельской области значительно расширил географию присутствия. К сентябрю обслуживается более 89% территории региона. Вывоз отходов начали производить в населенных пунктах, где исторически никогда этого не делалось.

С момента оказания услуги владельцы “домиков в деревне” (собственники жилого дома или части жилого дома) в соответствии с частью 5 статьи 30 ЖК РФ обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. У собственника отходов возникает обязанность оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО региональному оператору (п. 1 ст. 24.6, п. п. 2, 4 ст. 24.7 Закона об отходах, ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ).

Если в субъекте РФ заключено соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО и утвержден единый тариф на вывоз отходов, оказывать услуги по обращению с ТКО по общему правилу может только региональный оператор. В Архангельской области - это ООО "ЭкоИнтегратор".

К слову, именно из деревень и небольших поселков вывозить мусор дороже всего. плотность населения в городах значительно выше, чем в деревнях и контейнерные площадки, как правило, находятся в шаговой доступности. После объезда нескольких кварталов полный мусоровоз отправляется разгружаться на полигон . В сельской местности приходится объехать несколько деревень, нередко расположенных в десятках километрах друг от друга. Соответственно транспортные затраты в сельской местности значительно выше, чем в городе. однако оплата за вывоз ТКО в сельской местности ниже, чем в городах. В Архангельской области жители деревень платят 51,56 рублей с человека в месяц, в то время, как городские жители - 120,03 рублей.

Еще один важный момент, с приходом реформы в сферу обращения с ТКО, вывоз отходов стал коммунальной услугой. И оплачивать ее обязаны все получатели услуги. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязательство по оплате услуги возникает с момента ее предоставления.

При этом неважно, заключал ли житель лично договор с региональным оператором или нет. В соответствии со ст. 426 ГК РФ, договор на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов является публичным и в силу закона считается заключенным, даже если его нет в письменном виде и на нём не стоит ваша подпись как потребителя.

Если кем-то из жителей будет принято решение отказаться от оплаты этой коммунальной услуги, он тут же станет должником, а задолженность в соответствии с законодательством может быть взыскана в судебном порядке: за просрочку платежей будут начисляться пени.

Стоит учитывать, что согласно Жилищному кодексу и Правилам предоставления коммунальных услуг собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать коммунальную услугу по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Говоря проще, если человек прописан в городе, но при этом имеет в собственности дом в деревне, в котором никто не прописан, то платить придется и за вывоз ТКО в деревне. Это регламентировано п. 148 (36) Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.

Не стоит аргументировать свое нежелание заключать договор с РегОператором тем, что весь мусор сжигается в печи или закапывается на участке. Такая деятельность незаконна. Сжигать отходы без спецоборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Кроме того, для обращения с отходами I-IV классов опасности (их обработки, утилизации) требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут штрафовать собственника дома или земельного участка. А самостоятельный вывоз мусора запрещен - заниматься транспортировкой ТКО имеют право только лицензированные компании. 

  

09 сентябрь 16:54 | : Экономика

Главные новости


15 октября: Может ли Годзиш претендовать на второй срок?
Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (98)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20