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Менеджер по подбору персонала в банковской сфере в Архангельске может получать до 80 000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по подбору персонала» в банковской сфере Архангельска. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

Банковская сфера взяла курс на ускоренную цифровизацию, в том числе и в сфере рекрутинга. Менеджеры по подбору персонала должны уметь пользоваться различными каналами поиска кандидатов в интернете, анализировать тенденции рынка труда и эффективность подбора. Наиболее востребованы на рынке труда специалисты с опытом в сфере подбора персонала всех уровней от 3 лет. Конкурентными преимуществами для кандидатов будут навыки регионального подбора и владение английским языком.

Максимальная зарплата в Москве для опытных специалистов по подбору персонала в финансовой сфере — 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., во Владивостоке и Хабаровске — 110 тыс. руб., в Архангельске – 80 000 руб.

Должностные обязанности менеджера по подбору персонала: 
● участие в разработке системы подбора персонала; 
● ведение базы кандидатов; 
● согласование перечня требований к кандидатам на вакансии; 
● составление профиля ключевых компетенций для вакантных позиций; 
● поиск кандидатов через различные каналы (рекрутинговые порталы, социальные сети, рекомендации и др.); 
● взаимодействие с кадровыми агентствами; 
● проведение телефонных и личных интервью; 
● первичная оценка кандидатов при приеме на работу; 
● проверка рекомендаций успешных кандидатов; 
● организация встреч кандидатов с внутренними заказчиками, инициировавшими подбор; 
● сопровождение процесса оформления и адаптации;
● анализ тенденций на рынке труда (зарплатных предложений, методов подбора персонала и т.д.); 
● ведение отчетности. 

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Менеджера по подбору персонала в банковской сфере в Архангельске составляет 38 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 22 000— 25 000  рублей в месяц получают менеджеры с неполным высшим образованием (психология/педагогика/управление персоналом), имеющие базовые знания методов поиска и подбора персонала, а также навыки работы с большими объемами информации и хорошие коммуникативные навыки.

Высшее образование (психология/педагогика/управление персоналом), знание методик аттестации персонала,  современных методик профессиональной и личностной оценки кандидатов, успешный опыт закрытия вакансий и опыт работы в сфере подбора персонала от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 25 000 – 30 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 30 000 – 45 000 рублей предъявляются следующие требования: опыт подбора персонала в банковской сфере, в т.ч. массового подбора, опыт работы в условиях жестких временных рамок, опыт работы в сфере подбора персонала от 3 лет. Возможно работодатель предъявит требование знания английского языка на разговорном или свободном уровне и опыт регионального подбора.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 45 000 – 80 000 рублей предполагает наличие у кандидата следующих качеств: опыт подбора специалистов высшего звена/представителей редких профессий, опыт работы в компании с численностью персонала более 500 человек, опыт работы в сфере подбора персонала от 5 лет.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по подбору персонала в банковской сфере» составляет 30 лет, в 82% случаев соискателями являются женщины. Высшее образование имеют 87% из них. В 68% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 14% соискателей готово к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 2,5% года.

 

 

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

● Неполное высшее образование (психология/педагогика/управление персоналом)
● Базовые знания методов поиска и подбора персонала
● Навыки работы с большими объемами информации
● Хорошие коммуникативные навыки

II

● Высшее образование (психология/педагогика/управление персоналом)
● Знание методик аттестации персонала
● Знание современных методик профессиональной и личностной оценки кандидатов
● Успешный опыт закрытия вакансий
● Опыт работы в сфере подбора персонала от 1 года

III

● Опыт подбора персонала в банковской сфере, в т.ч. массового подбора
● Опыт работы в условиях жестких временных рамок
● Опыт работы в сфере подбора персонала от 3 лет

Возможные пожелания:
— знание английского языка на разговорном или свободном уровне;
— опыт регионального подбора

IV

● Опыт подбора специалистов высшего звена/представителей редких профессий
● Опыт работы в компании с численностью персонала более 500 человек
● Опыт работы в сфере подбора персонала от 5 лет
09 сентябрь 07:00 | : Экономика

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