Arctic Open учит как добиваться цели при минимуме средств

Спикеры федеральной платформы «PRO.Культура.РФ» поделятся знаниями о ведении проектов в интернет-пространстве, привлечении новой аудитории и мультимедийных технологиях.
На межрегиональный двухдневный семинар-практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды», который пройдет в Архангельске 25-26 сентября в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic open 2020, подали заявки 45 человек. Регистрация закрыта, ведётся запись участников в резерв.
Зарегистрировались на семинар сотрудники библиотек, культурных центров, учреждений дополнительного образования, музыкальных школ. Большинство заявок пришло из районов Поморья, есть участники и из Вологодской области.
Команда Arctic open проводит семинар совместно с Центром социальных инноваций (ЦСИ Архангельск) - победителем конкурса «Поддержка центров социальных инноваций» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного Фонда Владимира Потанина, открытый на базе государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Это вторая совместная работа в рамках фестивального проекта. В 2019 году в Архангельск приезжала Алена Агапиева, руководитель отдела маркетинга Третьяковской галереи.
- Ситуация, в которой всему мировому сообществу приходится находиться в настоящее время, со всей полнотой укрепляет нас в понимании культуры как абсолютной ценности. Культурные институции в этом новом времени стали жизненными навигаторами, виртуальными площадками для общения людей. Во многом, эти месяцы представили нам шанс подумать над будущим, нашим путем развития и приоритетами.
Семинар, на мой взгляд, станет местом, где мы сможем сверить наш общий компас и курс, обменяться опытом, приобрести новые знания. Он носит прикладной практический характер, но дарит понимание, что для того, чтобы быть услышанным иногда не нужно громкого звучания, а достаточно глубины, как для создания проектов и продвижения их в сети, подчас, не требуется больших бюджетов, - говорит Людмила Геннадьевна Комаровская, руководитель Центра социальных инноваций в сфере культуры Архангельск (ЦСИ Архангельск).
Основными ведущими двухдневного семинара «Продвижение без бюджета» выступят специалисты федерального проекта «PRO.Культура.РФ» из Москвы и Белгорода. Они расскажут о том, как культурным учреждениям гармонично существовать в онлайн и оффлайн-пространстве.
- Отрасль стала более осознанной в плане цифровизации своей деятельности. Помимо работы в нашем проекте культурные учреждения проводят онлайн-трансляции, работают с платформой создания гидов дополненной реальности Artefact, активно продвигают себя в социальных сетях и на других площадках. Особенно развитие данных направлений стало востребованным в этом году — в период пандемии коронавируса. Всем пришлось перейти в онлайн-режим, сотрудники учреждений стали искать иные форматы взаимодействия с аудиторией. Также регионы стараются не отставать друг от друга, поэтому внедрять новые технологии в учреждения культуры не так сложно, как было раньше. Плюс ко всему со стороны «PRO.Культура.РФ» мы всегда максимально поддерживаем своих пользователей, стремимся быть с ними в диалоге, прислушиваемся к их пожеланиям и благодаря этому растем вместе, - рассказала спикер семинара, руководитель проекта «PRO.Культура.РФ» Юлия Рудакова.
С лекциями и практическими заданиями перед участниками практикума выступят спикеры:
Кучирка Оксана Владимировна - координатор федеральных и региональных проектов в сфере культуры («Культура.РФ», «Культурный регион», афиша 2DO2GO)
Рудакова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «PRO.Культура.РФ»
Кудинова Ольга Олеговна - куратор просветительских проектов в сфере культуры («PRO.Культура.РФ», «Культурный регион»)
На двухдневном семинаре участники под контролем специалистов проведут аудит социальных сетей учреждений и найдут практические способы решения конкретных задач для своих проектов.
Идея фонда «Берегиня» была поддержана грантом Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры и искусства в 2020 году для НКО.
Практический семинар «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды» открывает образовательную программу в рамках Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open 2020. Следующий пройдет в начале октября. Круглый стол «Искусство без барьеров» будет посвящен использованию услуги тифлокомментирования в театрах, музеях, библиотеках, кинозалах, домах культуры. Опытом поделятся специалисты из Мурманска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Архангельска.
Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе — все форматы событий будут согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.