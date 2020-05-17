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Лучшие города для карьеры... Архангельска в рейтинге нет

Не лучший год для карьеры: практически во всех мегаполисах снизилось число жителей, называющих свой город лучшим для карьерного роста. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где в России лучшие перспективы повышения по службе. В опросе приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 жителей городов-миллионников и полумиллионников.

В рейтинге лучших городов для карьеры-2020 тройку лидеров покинула Тюмень, уступив Казани. На первом же месте по-прежнему Москва: 7 из 10 жителей назвали ее городом карьерных возможностей. На второй строке — Санкт-Петербург с 67% голосов. На третьей — столица Татарстана (54%). Тюмень в 2020 году на четвертой строке (53%), обогнав Екатеринбург (52%) и Краснодар (50%).

Самые низкие оценки карьерных возможностей дали жители Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17%).

По сравнению с рейтингом лучших городов для карьеры-2018, оценки перспектив роста по службе снизились практически во всех мегаполисах. Так, Тюмень потеряла пятую часть голосов (66% два года назад и 53% сегодня), оценки карьерных перспектив в Астрахани, бывшие и так одними из самых низких, снизились на четверть (25 и 19% соответственно).

Стабильность в коронакризис продемонстрировали Набережные Челны и Ижевск, сохранив позиции «середнячков» рейтинга со стабильными оценками карьерных перспектив (по 35% сегодня, 34 и 35% соответственно в 2018 году).

08 сентябрь 07:19 | : Экономика

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