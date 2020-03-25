В Архангельске наконец-то появится наземное «метро»

Сбывается то, о чем так долго говорили не только большевики!
Новый маршрут пройдет от железнодорожного вокзала областной столицы до Соломбалы. По пути следования уже установлены специальные платформы (без изысков) для посадки-высадки пассажиров.
Поезд будет делась четыре остановки между начальным и конечным пунктами – у железнодорожного моста через р. Кузнечиха, на Черной Курьи, рядом с заводом ЖБИ и около ТЭЦ.
Расчетное время в пути – полчаса.
Впрочем, маршрут будет задействован всего два раза в день – утром и вечером. Ну так лиха беда начало.
(фото с сайта dvina29)